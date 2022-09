Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een tweede generatie Echo Auto aangekondigd die helemaal opnieuw is ontworpen om gemakkelijker in je auto te bevestigen.

Het is een stuk slanker dan het oorspronkelijke apparaat en wordt geleverd met een nieuwe zelfklevende bevestiging zodat je het overal kunt plaatsen.

Er zijn nu vijf microfoons ingebouwd, zodat hij je commando's beter hoort dan weggeluiden, de airco of muziek.

Natuurlijk gebruikt hij hetzelfde Alexa-systeem als voorheen, maar ook dat is aangepast met nieuwe functies voor in de auto. Je kunt bijvoorbeeld hulp langs de weg krijgen door alleen je stem te gebruiken.

Zeg gewoon, "Alexa, bel wegenwacht," en het zal contact opnemen met een Amazon agent om hulp te vragen namens u.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Natuurlijk hebt u een online verbinding in uw voertuig nodig om het te laten werken, meestal door het met uw telefoon te verbinden. Eenmaal verbonden, kunt u het echter gebruiken om uw smart home-apparaten te bedienen, direct muziek af te spelen en alle andere leuke functies die u normaal gesproken op een Alexa-apparaat krijgt.

Amazon's nieuwe Echo Auto apparaat kost $54,99 in de VS en is vanaf vandaag te pre-orderen. Het wordt volgende maand verzonden.

Ook aangekondigd tijdens Amazons evenement in september is de Kindle Scribe, het eerste apparaat van het bedrijf dat wordt geleverd met een stylus en waarop kan worden geschreven. U kunt er hier meer over lezen.

squirrel_widget_12855902

Geschreven door Rik Henderson.