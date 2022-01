Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2022 kondigde Amazon aan dat zijn " Fire TV for auto "-platform dit jaar naar meer auto's komt.

Eind vorig jaar werd Stellantis de eerste autofabrikant die Fire TV gebruikte als entertainmentsysteem in de auto. Het is geïntegreerd in de Wagoneer en Grand Wagoneer. Nu heeft Amazon aangekondigd dat Fire TV voor auto beschikbaar zal zijn op de Jeep Grand Cherokee en Chrysler Pacifica. Het wordt ook ingebouwd in de 2022-modellen van de Ford Explorer en Lincoln Navigator.

Elke autofabrikant kan zijn Fire TV ook aanpassen voor auto-ervaring.

"Fire TV heeft de expertise om integraties met elk autobedrijf te bouwen en te integreren met audiosystemen en comfortbedieningen die zijn afgestemd op de behoeften van het merk en de klant. Dus voor Ford, Jeep, Chrysler, Lincoln en anderen ziet u een reeks unieke functies geleverd aan klanten", aldus Amazon.

Fire TV voor auto is een infotainment-ervaring die handsfree Alexa biedt, waardoor je bijvoorbeeld content kunt afspelen door middel van gesproken commando's.

Stel je voor dat er meerdere schermen in je auto zijn, je kunt gemakkelijk een film voor kinderen afspelen om achterin te kijken. Met Fire TV voor auto kunnen achterpassagiers zelfs individuele inhoud op elk scherm bekijken en luisteren via Bluetooth, een bedrade hoofdtelefoon of de luidsprekers van de auto.

In de VS zijn meer dan een miljoen tv-programma's en films (inclusief van Prime Video ) beschikbaar. Amazon heeft zelfs gepersonaliseerde profielen ingeschakeld. Het is ook vermeldenswaard dat als mobiele signalen niet sterk genoeg zijn waar u reist, Fire TV voor automatisch downloads ondersteunt voor offline weergave.

Maar misschien is het beste deel dat je een film in je auto kunt beëindigen en dan je huis binnen kunt gaan en verder kunt gaan waar je was gebleven.

Nog een handige truc: als je thuis een Ring-videodeurbel hebt , kun je "Alexa, toon me de voordeur" vragen en de videofeed van je auto bekijken.