Amazon wil Fire TV naar je auto brengen

(Pocket-lint) - Amazon ziet infotainmentsystemen in de auto als een integraal onderdeel van zijn Fire TV- uitbreidingsplannen.

Na het afgelopen jaar een snelle toename van het aantalFire TV Edition-televisies te hebben gezien, wil het bedrijf verder doordringen in de automarkt.

"We zien wel interesse in het autosegment", zegt Amazon vice-president Daniel Rausch in een interview met Protoco l. "Er komen steeds meer schermen naar autos en ik ben erg geïnteresseerd in waar klanten willen worden vermaakt, en dat is eerlijk gezegd bijna overal, ook onderweg.

"Het gaat niet alleen om streamen in de woonkamer. 5G-connectiviteit gaat dat ook transformeren, want je krijgt gewoon een hoogwaardige verbinding waar je ook bent in je auto."

Amazon kondigde in maart zijn eerste Fire TV-autopartnerschap met Stellantis aan, wat ertoe leidde dat de nieuwste Jeep Wagoneer- en Grand Wagoneer-modellen werden uitgerust met Fire TV for Auto-entertainmentsystemen.

Passagiers hebben dankzij Fire TV toegang tot apps en streamingdiensten op achterschermen. Ze omvatten aanraakbedieningen en een speciale Fire TV voor automatische afstandsbediening - die ook Alexa-spraakbesturing toevoegt.

Het infotainmentscherm aan de voorkant heeft ook toegang tot Fire TV-diensten wanneer de auto geparkeerd staat.

"Ik zou er veel voor over hebben om terug te gaan en die optie voor het entertainmentsysteem op de achterbank in onze auto te hebben toen ik drie kinderen kreeg in ongeveer twintig maanden", voegde Rausch eraan toe.

Geschreven door Rik Henderson.