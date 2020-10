De Alexa-app van Amazon introduceert nu de automatische modus voor gebruik in de auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon introduceert een automatische modus voor zijn Alexa-app om het gemakkelijker te maken om je telefoon handsfree te gebruiken tijdens het rijden. De app is - uiteraard - ontworpen om te worden gebruikt wanneer uw telefoon in het dock is geplaatst.

De functie is ontworpen om de Echo Auto te versterken, zodat u in één oogopslag informatie kunt zien als u toch naar uw scherm moet kijken. De automatische modus wordt de komende weken uitgerold naar Android en iOS.

De automatische modus biedt gemakkelijk af te lezen beelden, grote aanraakdoelen (zodat u niet te nauw naar uw scherm hoeft te kijken) plus snelkoppelingen voor uw meest voorkomende interacties met Alexa die in het voertuig worden gebruikt. Dus als je Alexa altijd om hetzelfde radiostation vraagt, zal het daar zijn.

De automatische modus heeft vier schermen: Home, Navigatie, Communicatie en Spelen. Een menubalk stelt u in staat om eenvoudig tussen de verschillende modi te wisselen. Terwijl Alexa je antwoorden terugzegt, toont de app een eenvoudige lijst met de meest relevante informatie.

Het startscherm biedt de eerder genoemde one-touch-toegang tot veelvoorkomende acties. Naast media kan dat een oproep zijn of naar een normale locatie navigeren. Het navigatiescherm gaat dieper en toont al uw reguliere locaties. Met het Communicate-scherm kun je bellen, langs andere Echo-apparaten gaan of een aankondiging doen naar al je Alexa-apparaten. Ten slotte toont het afspeelscherm de meest recente media plus afspeel- en pauzeknoppen.

Geschreven door Dan Grabham.