Ring verhuist naar autobeveiliging met een Ring Car Alarm en Ring Car Cam

(Pocket-lint) - Ring heeft een selectie producten gelanceerd die zijn ontworpen om uw auto te beschermen, niet alleen uw huis. In plaats van te vertrouwen op de Ring-camera die je rit observeert, kun je Ring-beveiliging in de auto zelf plaatsen.

Er zijn een aantal apparaten beschikbaar. Het Ring Car Alarm wordt aangesloten op de ODB-poort in uw auto, waar het kan controleren op schokken, inbraken, slepen en andere incidenten en u een waarschuwing kan sturen als er iets gebeurt.

Omdat de ODB-poort universeel is, zegt Amazon dat het zal werken met 99 procent van de autos. Als onderdeel van de Ring-familie kun je hem verbinden met andere Ring-apparaten, dus als er iets met je auto gebeurt, kan dit bijvoorbeeld je lamp en cameras aan de voorkant van je huis activeren.

Maar je hoeft niet te vertrouwen op cameras aan de buitenkant van de auto, want Ring lanceert ook een camera voor in de auto. Riep de Ring Car Cam, hij controleert je auto opnieuw op stoten of inbraken en stuurt je een waarschuwing via de Ring-app.

Maar het heeft ook dubbele HD-cameras, zodat u via Wi-Fi of LTE kunt zien wat er in uw auto en in de buurt van uw auto gebeurt, hoewel u zich voor dat laatste moet aanmelden voor een abonnement.

De Ring Car Cam kan ook over je waken als je onderweg bent gestopt. Je kunt zeggen Alexa, ik word overgehaald en de opname begint, zodat je een volledig overzicht hebt van wat er tijdens de stop is gebeurd - terwijl je ook een contact kunt waarschuwen dat je bent geweest gestopt.

De Ring Car Cam kost $ 199,99, het Ring Car Alarm $ 59,99.

