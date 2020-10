Echo Auto krijgt een enorme korting van 40% op Prime Day-verkopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Echo Auto heeft een enorme korting gekregen voor Prime Day in het VK - en als je er een hebt gekocht, is dit het moment om toe te slaan, want Amazon heeft £ 20 korting op de prijs.

Dat ziet de Echo Auto verlaagd van £ 49,99 naar £ 29,99 , een besparing van 40 procent.

Squirrel_widget_264772

Echo Auto voegt Alexa-vaardigheden toe aan uw auto. Hij wordt gevoed via USB met een meegeleverde 12 V-adapter, die via de 3,5 mm aux-ingang of via Bluetooth op de audio van je auto wordt aangesloten.

Eenmaal ingesteld - waarvoor je hem ook op je telefoon moet aansluiten voor een gegevensverbinding - gedraagt hij zich als andere Alexa-apparaten, beantwoordt hij vragen, kan hij je muziek op aanvraag afspelen en kan hij de navigatie op de verbonden telefoon bedienen.

Het maakt veel klussen in de auto zeker gemakkelijker, wat betekent dat je het gewoon aan Alexa kunt vragen, in plaats van met de instellingen te moeten rommelen wanneer je van de radio naar je favoriete streamingdienst wilt overschakelen.

Geschreven door Chris Hall.