(Pocket-lint) - Er is geen gebrek aan technologie achter de nieuwe Alfa Romeo Tonale, de compacte SUV van het bedrijf die kleiner is dan de bestaande Stelvio .

Het aanbieden van een reeks hybride aandrijflijnen , zal je misschien verbazen te horen dat dit niet volledig elektrisch is, ondanks de headline-technologie die Alfa inpakt.

Wat je waarschijnlijk opviel, zit natuurlijk niet in de auto, het zal gedecentraliseerd zijn en beschikbaar zijn op web 3.0. Ja, Alfa beweert dat de Tonale de eerste auto is met een NFT.

NFT's ( non-fungible tokens ) hebben de laatste tijd de krantenkoppen gehaald, terwijl bedrijven klauteren om op deze nieuwste bandwagon te springen, te midden van wat lijkt op een gekke wedloop om foto's van apen te kopen met cryptovaluta. Maar Alfa Romeo probeert misschien iets anders aan te bieden.

"Na toestemming van de klant zal de NFT voertuiggegevens registreren, waardoor een certificaat wordt gegenereerd dat kan worden gebruikt als garantie voor de algehele status van de auto, met een positieve impact op de restwaarde", zegt Alfa. Het klinkt als een online onderhoudsboekje. Alfa zegt dat het kopers vertrouwen zal geven in de tweedehandsmarkt, maar hoe dat proces precies zal verlopen, valt nog te bezien.

Terugkomend op de echte wereld weerspiegelt de Tonale het sportieve erfgoed van Afla en er zijn kenmerken van Alfa-design in die neus en die wielen, met een sportieve houding die ons doet denken aan de Jaguar E-Pace .

Zeker, dit compacte SUV-segment is enorm populair, vooral op Europese markten waar het je praktisch maakt door krappere stadsstraten met voldoende ruimte voor een weekje weg.

Het interieur behoudt een sportieve uitstraling, met driespaaks stuurwiel en enorme aluminium schakelflippers, terwijl het bestuurdersdisplay probeert vast te houden aan het idee van wijzerplaten uit het verleden. De startknop op het stuur is een leuke touch, die doet denken aan high-end sportwagens.

Natuurlijk zijn de displays allemaal digitaal met een 12,3-inch bestuurdersdisplay en 10,25-inch middendisplay, draaiend op Android en met touch-interactie en maatwerk. Draadloos Android Auto en Apple CarPlay worden ook ondersteund.

Amazon Alexa is ingebakken, wat betekent dat je dingen als het weer kunt opvragen, aan je boodschappenlijstjes kunt toevoegen of de Alfa als afleverlocatie kunt hebben voor je laatste Amazon-aankoop. Thuis kunt u de status van uw auto controleren via uw Amazon Echo.

Wat betreft het vermogen en we weten dat sommigen teleurgesteld zullen zijn om te horen dat dit geen puur elektrische auto is - maar er is een plug-in Q4-hybrideversie, die wordt beschreven als de beste in zijn klasse.

Dat model combineert een 1,3-liter benzinemotor die de voorwielen aandrijft, met een elektromotor die de achterwielen aandrijft, voor dat gecombineerde vermogen van 275 pk. Dat betekent ook zijn vierwielaandrijving, met een 15,5 kWh-batterij, die naar verluidt tot 80 km (50 mijl) emissievrij rijden in de stad levert.

Het klinkt alsof het vergelijkbaar is met het systeem van de Jeep Renegade PHEV , maar met een grotere batterij.

Er zullen ook conventionele hybride opties zijn, met 130 pk of 160 pk, beide met voorwielaandrijving. Alfa zegt dat de elektrificatie van de Tonale betekent dat je dingen als parkeren, kruipen en starten alleen elektrisch kunt doen, zonder de motor te gebruiken.

Prijzen en exacte beschikbaarheid moeten nog worden bevestigd, maar we weten zeker dat we in de nabije toekomst meer te weten zullen komen.

Geschreven door Chris Hall.