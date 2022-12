EE Pocket-lint Awards 2022: Auto van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De categorie auto's van de EE Pocket-lint Awards is de laatste jaren uitsluitend elektrisch. In deze opkomende autocategorie zijn meer introducties geweest dan ooit tevoren, waardoor deze categorie steeds moeilijker wordt.

Er is een grotere diversiteit in het aanbod, met meer modellen tegen meer prijzen, van een groter aantal merken.

Dat maakte de selectie in 2022 nog uitdagender.

Auto van het jaar: Kia EV6

Dat de Kia EV6 in 2022 won, hoeft niet te verbazen: dit is een auto die veel prijzen heeft gewonnen en het is gemakkelijk te zien waarom.

Kia biedt al een aantal jaren waar voor zijn geld, maar de afgelopen tijd heeft een opgefriste focus op design tot een aantal geweldige resultaten geleid.

Op hetzelfde platform als de winnaar van 2021 - de Hyundai Ioniq 5 - biedt de Kia EV6 een grote actieradius en goede prestaties, vooral in het GT-model, met comfort, functionaliteit en uitstekende specificaties.

Zeer geprezen: Mercedes-Benz EQE

Mercedes is haar elektrificatie reis met gousto begonnen en heeft de EQE voorzien van genoeg luxe en verfijning om zich te onderscheiden. Innovatie komt van het Hyperscreen (hoewel het een meerprijs is) met een gebruikersinterface die verfijnd en gemakkelijk te gebruiken is.

Maar de mooie buitenkant en het grote comfort binnenin zorgen voor de verfijning die u van Mercedes verwacht. Daar hangt wel een prijskaartje aan.

De beste van de rest

Terwijl Kia met de EV6 de toppositie inneemt, staat er een zusterauto op de lijst in de vorm van de Genesis GV60. Hij staat op hetzelfde platform en heeft veel van dezelfde voordelen, maar is iets duurder. De Nissan Ariya is een grotere elektrische SUV die zeer slim en verfijnd is, terwijl de BMW iX elektrische SUV's de toekomst in helpt. Voor wie iets kleiners zoekt, biedt de Cupra Born meer betaalbaarheid en een compacter formaat, zonder afbreuk te doen aan de sportieve erfenis van de Cupra.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Chris Hall.