MG4 elektrische hatch onthuld, voorbestemd voor lancering in september

(Pocket-lint) - MG heeft de MG4 EV getoond, een elektrische hatchback die later in 2022 zijn gelederen zal vervoegen.

Met een tekort aan betaalbare elektrische auto's, zal het compacte model waarschijnlijk warm worden ontvangen, met MG's focus op value for money.

Naast de MG ZS en MG5 EV heeft het bedrijf nog niet veel details over het nieuwe model bekendgemaakt, behalve het feit dat het op een nieuw platform staat.

Er is bevestigd dat de hoogte van de batterij is verminderd en dat dit schaalbare platform in de toekomst zal worden gebruikt voor een breed scala van voertuigtypen.

De details die we hebben, zijn onder meer batterijopties van 51 of 64 kWh, met een geciteerde actieradius van 218-281 mijl. Dat is concurrerend en het zal interessant zijn om te zien hoe dit model zich verhoudt tot dat van de Opel Corsa e of de Peugeot e-208.

De beelden onthullen echter een interessant design, met een panoramisch dak en een gedeelde achterspoiler, en ingewikkelde lichtdetails over de achterkant van de auto. Aan de voorkant is er een agressieve neus, die doet denken aan de Cupra Born.

Het interieur is modern vormgegeven, met digitale displays en een eenvoudige draaiknop op het dashboard om de rijmodus te selecteren. Het ziet er strak en minimalistisch uit en zou wel eens populair kunnen blijken bij kopers.

Hij lijkt zelfs een draadloos laadstation voor je telefoon te bieden.

Andere details moeten nog worden afgewacht, zoals de oplaadmogelijkheden en het vermogen van de motoren, hoewel al wel is bevestigd dat het om een achterwielaangedreven model gaat.

Dat is niet ongebruikelijk bij elektrische auto's, want MG zegt dat dit helpt om een gewichtsverdeling van 50:50 te bereiken.

We kijken vol verwachting uit naar dit model. Er zijn in 2022 al een aantal geweldige elektrische modellen gelanceerd, maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat veel van de opwinding in de nabije toekomst van het segment van de kleine auto's zal komen.

Geschreven door Chris Hall.