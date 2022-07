Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Formule 1 onderneemt stappen om zijn koolstofvoetafdruk tegen 2030 tot nul te herleiden, via tal van initiatieven op en buiten het circuit, maar dat zou nog maar het begin kunnen zijn van zijn duurzaamheidsreis. Op een dag zou de Formule 1 helemaal elektrisch kunnen worden.

Dat is de mening van F1-coureur Alex Albon, die gelooft dat het niet een als is, maar een wanneer.

Pocket-lint sprak met de Williams-coureur op Silverstone aan de vooravond van de Grand Prix van Groot-Brittannië voor een gesprek dat in zijn geheel te lezen zal zijn in een komende aflevering van de Pocket-lint Podcast. Hij vertelde ons dat een overstap naar volledig elektrische auto's onvermijdelijk is voor de sport: "Het moet wel," zei hij.

"Ik denk dat de relatie tussen hoe de Formule 1 vroeger was - we reden met V8's en V10's, verbrandden elk weekend brandstof - en nu, we zijn de brug [een beetje] overgestoken met de hybrides die we hebben. Dus, net als de wegauto's die je nu ziet, zal het leiden tot volledig elektrisch. Het gaat gebeuren.

"Ik denk dat het uitdagende deel is hoe je de sfeer en het drama van een Formule 1-auto behoudt."

Albon legde ons ook uit dat hij meer een traditionele coureur is als het gaat om technologie in zijn huidige F1-auto - "Ik wil niet anti-tech klinken, maar er is een element waar we afhankelijk van zijn en sommige onderdelen waar ik geen bezwaar tegen zou hebben," grapte hij - maar hij is blij om apparaten en games buiten de sport te omarmen.

Net als Williams-collega Nicholas Latifi maakt hij bijvoorbeeld goed gebruik van de audiokit van teamsponsor Bang & Olufsen om hem te helpen zich voor te bereiden op races - om het rumoer rond racedagen te blokkeren, vooral op niet-Europese circuits waar hij geen kamer in een camper heeft om zich in op te sluiten.

Daarvoor vindt hij de ruisonderdrukkende hoofdtelefoon een uitkomst: "Een ruisonderdrukkende hoofdtelefoon is voor mij essentieel als het druk wordt. We hebben veel mensen om ons heen," onthult hij.

"Met de Europese hospitality unit heb ik mijn eigen chauffeurskamer. Die is prima. Het is afgesloten. Ik heb de luidsprekers aan en dat is het wel zo'n beetje. Maar als we naar uitwedstrijden gaan buiten Europa, dan krijgen we van het circuit een containerbox. Dat wordt chaotisch en je hebt echt tijd alleen nodig. Met de ruisonderdrukkende hoofdtelefoon kun je je tenminste afzonderen en je concentreren op wat er ook aan de hand is.

Het is misschien niet verwonderlijk dat Albon, hoewel hij een gamer is, in zijn vrije tijd niet zo graag F1-games speelt: "De meeste games die ik speel zijn geen racegames," zei hij.

"Ik vind het leuk om van alles te spelen. Op dit moment vind ik Valorant leuk."

Ons hele interview met Alex Albon kun je in een toekomstige aflevering van de Pocket-lint Podcast beluisteren.

Hij rijdt dit weekend voor Williams in de Britse Grand Prix op Silverstone met een opgewaardeerde auto. Bang & Olufsen ging eerder dit jaar een samenwerking aan met het raceteam.

Geschreven door Rik Henderson.