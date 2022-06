De verbazingwekkende elektrische auto's van Goodwood Festival of Speed 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Goodwood Festival is Speed is een viering van de auto. Het wordt jaarlijks gehouden op het terrein van het Goodwood Estate in West Sussex, Verenigd Koninkrijk, en trekt duizenden bezoekers om hun auto's te showen, auto's van dichtbij te bekijken waarvan ze alleen ooit gedroomd hebben ze te bezitten - en gewoon om de festivalsfeer op te snuiven.

Brandend rubber, onverbrande benzine, het zoete olieachtige zweet van een oude motor, dat is wat mensen naar Goodwood trekt, de geur van nostalgie die in de lucht hangt.

Terwijl enkele van de meest exotische motoren, in de meest exotische auto's, brullen en knallen op de beroemde heuvelklim, vindt deze viering van de auto plaats tegen een achtergrond die heel erg naar de toekomst kijkt. Er zijn overal voorbeelden van elektrische auto's, van de gewone tot de echt heel zeldzame.

Hier zijn enkele van de grote elektrische auto's waar je naar moet uitkijken tijdens het Goodwood Festival of Speed 2022.

Het aantal elektrische auto's op de weg is enorm toegenomen - we hebben veel van de nieuwste elektrische auto's besproken - en er komen er nog veel meer bij. We hebben interessante elektrische auto's rond het terrein van Goodwood gezocht. Sommige heb je al eerder gezien, sommige zul je nooit kunnen kopen en sommige zullen tegen het einde van volgend jaar marktleider zijn.

De BMW i7 is het nieuwste i-model in de rij en brengt elektrisch vervoer naar het rijk van de luxe. Het meest interessante aan deze auto is eigenlijk op de achterbank, waar zich een 31,3-inch scherm bevindt dat vanaf het dak naar beneden kan worden geklapt. Aangedreven door Fire TV, verandert het de achterbank in een mobiele bioscoop.

Dat komt omdat de BMW i7 een auto is om in te rijden. Maar ook elders ontbreekt het niet aan techniek, met autonomie op niveau 3, een enorme 101,7 kWh accu en mini-touchdisplays in de deuren om een reeks functies te bedienen. En het mooiste van alles: hij is nu te bestellen.

Dit is precies het soort auto waar het Goodwood Festival of Speed voor gemaakt is - omdat je hem waarschijnlijk alleen op een evenement als dit zult zien. De Hispano Suiza Carmen is een volledig elektrische hypercar, die het ongelooflijk moderne met het ongelooflijk retro samensmelt.

De Carmen is uitgerust met 750 kW aan vermogen, vleugeldeuren en gesloten achterwielen, geïnspireerd op de Dubonnet Xenia uit 1938. Het interieur biedt ook een geweldige samensmelting van oud en nieuw.

Een Goodwood-debutant, met camouflage, maar een legitieme eerste bezichtiging van dit model. Het verhaal achter deze auto is amusant: de respons op Polestar's concept car, de Precept, was zo goed dat het bedrijf besloot om hem te maken - in principe zonder wijzigingen.

Het doel is een vermogen van 650 W voor deze sportieve GT en het wordt waarschijnlijk een populair alternatief voor Tesla Model S. De auto moet in 2024 op de weg komen.

De Rimac Nevera is waarschijnlijk een auto waar je over hoort, maar nooit ziet. Niet omdat hij ongelooflijk snel zal zijn - wat hij ook is met een 0-62mph tijd van 1,97 seconden - maar omdat hij waarschijnlijk uiterst zeldzaam zal zijn.

Rimac werkt nu samen met Bugatti en dit merk heeft al een legendarische status, niet alleen vanwege de crash van Richard Hammond in een aflevering van Top Gear, maar ... ok, vooral vanwege de crash van Hammond. Je vindt dit in de Supercar Paddock, waar het thuishoort.

Dit is de grote van Lotus, de Evija. Het is een hypercar van 2 miljoen pond en we hebben u al eerder kennis laten maken met deze auto, die Lotus omschrijft als een visitekaartje voor de richting waarin Lotus zich nu beweegt.

Het is de moeite waard om er eens naar te kijken, want hij is waarschijnlijk zeldzaam en je zult er misschien nooit een op de weg zien - en het is echt een lust voor het oog.

Dit is de Lexus RZ en hij zal waarschijnlijk populair worden, naast de vergelijkbare Toyota bZ4X, maar wat deze auto bij de introductie onderscheidde, was de toevoeging van een stuurjuk in plaats van een conventioneel stuurwiel.

U kunt natuurlijk wel een conventioneel stuurwiel krijgen, terwijl er een 71,4 kWh batterij is, motoren voor en achter en een actieradius van ongeveer 250 mijl - wat dicht in de buurt komt van wat we hebben ervaren met Toyota's topmodel.

Toen Porsche de Taycan aankondigde, hadden we geen idee hoe populair hij zou worden. We hadden ook geen idee dat Porsche een volledige reeks modellen zou aankondigen, maar dat hebben ze wel gedaan.

Hoewel de gemakkelijkste kritiek op Porsche is dat al zijn auto's er hetzelfde uitzien, is het de moeite waard om een kijkje te nemen op de Porsche-stand op Goodwood om de verschillende modellen van de Taycan te zien naast de andere modellen van Porsche. De Taycan - in zijn vele vormen - is nu te koop.

Veel mensen beweerden dat de Ford Mustang Mach-E geen Mustang was. Nou, dit is niet eens een Ford, maar het is zeker een Mustang. Gebaseerd op de Fastback uit 1967, is hij gebouwd met officieel gelicenseerde Ford carrosserieën, wat resulteert in een geweldige restomod look. Hij heet de Mustang van Charge Cars.

Er is een 63kWh batterij, 50kW opladen en een actieradius van 200 mijl. De 0-60mph tijd van 3,9 seconden zal een glimlach op je gezicht toveren. Dit is een auto die er geweldig uitziet, ook al is hij niet zo geavanceerd als sommige van de modellen op deze lijst. Maar er zullen er slechts 499 van worden gemaakt, dus hij is echt heel bijzonder.

Terwijl de Evija voor velen buiten bereik zal liggen, zal de elektrische SUV Eletre waarschijnlijk meer gangbaar zijn, aangezien Lotus zich concentreert op het vergroten van zijn mainstream aantrekkingskracht.

Prestaties zijn het doel (dit is tenslotte een Lotus) met een 0-62mph tijd van minder dan 3 seconden - en een beoogde actieradius van 373 mijl. Deze auto, die vanaf de grond is opgebouwd op een nieuw platform, wijkt volledig af van het verleden van Lotus en is dus een belangrijke auto voor het merk.

De Renault 5 Prototype is al een aantal jaren op shows te zien en net zoals Goodwood voor veel mensen een feest van nostalgie is - zo is dit conceptmodel dat ook.

Als je met liefde terugkijkt op de Renault 5 (en al die geweldige rallyversies), dan zal dit zeker je hart sneller doen kloppen. Iedereen roept om kleinere elektrische auto's en hoewel Renault al de Zoe heeft, zou deze wel eens met veel enthousiasme ontvangen kunnen worden.

Lucid, een startup uit Silicon Valley, wil de uitdaging aangaan op het gebied van elektrische auto's van topklasse, een van een paar disruptermerken die de gevestigde orde willen uitdagen. Onthuld in 2016, begonnen de eerste leveringen van de Lucid Air eind 2021.

De vraag rond de industrie zal altijd zijn of deze startups het zullen maken: Tesla natuurlijk wel, maar het heeft vele jaren en ups en downs gekost om op het punt te komen waar het nu is. Toch is het een mooie auto vol technologie.

Ok, deze is een beetje een valsspeler, want het is nog een concept car, ontworpen om ons te laten zien hoe toekomstige AMG modellen eruit zouden kunnen zien.

Maar het platform waarop hij staat is in ontwikkeling en zal worden gebruikt voor toekomstige AMG-modellen zoals deze, dus het is de moeite waard om een glimp op te vangen van deze concept car en je te koesteren in zijn glorie.

De Fisker Ocean, die in 2023 in het Verenigd Koninkrijk op de markt komt en tot dusver beperkt is in productie, heeft een zonnedak om de batterij bij te vullen wanneer deze aan daglicht wordt blootgesteld. Fisker is een andere Californische start-up die golven wil maken in de EV-ruimte.

Deze SUV zal wedijveren met de topklasse elektrische SUV's, zoals de BMW iX3 of de Audi Q4 e-tron. De vraag is natuurlijk of mensen naar een nieuw merk zullen overstappen of iets van een bekende naam zullen kiezen.

We hebben de Genesis GV60 al besproken en het is een geweldige elektrische auto. De reden waarom we hem op deze lijst hebben gezet is omdat u waarschijnlijk al bekend bent met de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5 - maar dit is een alternatief. Het is grotendeels hetzelfde (in die zin dat het een geweldige auto is), maar het is een beetje anders en dat kan sommigen aanspreken.

Aangezien Genesis een relatief nieuw merk is in het Verenigd Koninkrijk, is het de moeite waard om de andere modellen te bekijken die het merk op de stand op Goodwood aanbiedt.

Rivian is een andere startup die zich in de EV-ruimte wil storten. Rivian bestaat al een tijdje en de Amerikanen zijn er enthousiast over omdat dit model, de Rivian R1T, een van de eerste elektrische pick-ups was die werd onthuld (nu moeten we ook rekening houden met de Ford Lightning en de Tesla Cybertruck ).

Als pick-up heeft hij misschien niet dezelfde aantrekkingskracht buiten de VS, maar het is een innovatief bedrijf en deze auto trekt altijd veel publiek.

Ok, dit is niet zo exotisch als sommige modellen op deze lijst - maar het is wel een van de beste EV's die tot nu toe op de weg te vinden was. De Kia e-Niro is een enorm succes en dit model van de tweede generatie lijkt dat voort te zetten (we brengen u in juli een volledige review).

Dus, terwijl u al die geweldige elektrische auto's bewondert, is het de moeite waard om de tijd te nemen om het model te ervaren dat u waarschijnlijk uiteindelijk zult kopen.

De Solo van Electra Meccanica is ontworpen als een auto voor forenzen, de oplossing voor het probleem van stedelijke congestie waar iedereen in SUV's rondrijdt. In plaats daarvan kun je in dit driewielige elektrische ding rijden.

Voor velen is dit de visie van de toekomst van mobiliteit (zie ook de Citroën Ami), maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit ontwerp een beetje te veel lijkt op iets uit de jaren tachtig, maar dan zonder de retro charme.

Er is geen tekort aan raceauto's op Goodwood die vele jaren van competitie omvatten - maar je zult er ook de Mahindra M7Electro zien, de Formule E-auto van het bedrijf.

Daarnaast kun je ook de volgende generatie van de M9Electro bewonderen, volgens Mahindra de meest efficiënte raceauto ter wereld. Deze auto van de derde generatie zal in 2023 deelnemen aan de Formula E series.

Geschreven door Chris Hall.