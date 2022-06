Britse regering schrapt de subsidie voor plug-in auto's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Department for Transport heeft aangekondigd dat de subsidieregeling voor plug-in auto's van de Britse regering nu is beëindigd, waarmee een einde komt aan de kleine subsidie die beschikbaar was om mensen te helpen elektrische auto's te kopen.

De regeling begon als een vrij genereuze subsidie, waarmee in de beginjaren een deel van de kosten van elektrische auto's werd gecompenseerd. Voor wie bijvoorbeeld de gloednieuwe BMW i3 wilde kopen toen die in 2013 op de markt kwam, was het een redelijke besparing.

Tot groot verdriet van de kopers van EV's zijn de drempels en waarden van de subsidie in de loop der jaren langzaam verlaagd en het was duidelijk dat de subsidie altijd als een tijdelijke subsidie was bedoeld

De verandering moet worden gezien in de context van de huidige automarkt. Toen de regeling van start ging, waren er weinig opties voor elektrische auto's en minder opties voor het opladen: nu zijn er ruime opties voor kopers van elektrische auto's, een groeiende infrastructuur en het naderende jaar 2030, wanneer de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor verboden zal zijn.

Er gaapt nog steeds een prijskloof tussen traditionele auto's met verbrandingsmotor en elektrische auto's met accu, maar het afgelopen jaar was de subsidie voor plug-in auto's alleen van toepassing op de goedkoopste modellen, waardoor velen ervoor kozen auto's te kopen die buiten de drempel van de regeling vielen.

De afschaffing ervan zal nog steeds betekenen dat de druk toeneemt op diegenen die de meest betaalbare auto's willen kopen, die het waarschijnlijk het moeilijkst zullen hebben om zich een EV te kunnen veroorloven, en dit probleem zal waarschijnlijk blijven bestaan, waardoor de veel betaalbaardere markt van de gebruikersauto's voor kleinere ICE-voertuigen weer zal aantrekken.

De regering schaft de subsidie echter niet volledig af, maar beweert deze te heroriënteren en de verkoop van rolstoeltoegankelijke voertuigen, taxi's, bestelwagens en motorfietsen te blijven steunen.

De Britse regering zal zich nu ook richten op het stimuleren van openbaar opladen, iets dat voortdurend onder de loep wordt genomen. Met de toename van het aantal elektrische voertuigen op de weg, neemt de vraag naar oplaadfaciliteiten toe, vooral op verkeersaders, waar echte investeringen nodig zijn om elektrische voertuigen in de toekomst van stroom te voorzien.

