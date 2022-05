Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DeLorean heeft zijn langverwachte reimaginatie van de klassieker uit de jaren 80 onthuld.

De DeLorean Alpha5 is ontworpen in samenwerking met Italdesign en is gebaseerd op de DMC-12 - de noodlottige sportwagen die nog beroemder werd in de Back to the Future-filmtrilogie.

Hij behoudt de vleugeldeuren en dezelfde benaderende vorm, maar voegt welvingen toe voor een zeer moderne kijk op het origineel.

Het belangrijkste is dat hij een volledig elektrische aandrijving heeft, met claims dat hij in slechts 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u kan accelereren en dat het basismodel "meer dan 300 mijl" kan afleggen op een enkele lading.

Dat is te danken aan een accupakket van 100 kWh. De topsnelheid is beperkt tot 150 km/u.

Ook andere versies worden verwacht, maar die moeten nog worden aangekondigd en/of bevestigd.

Interessant is dat de deuren voor beide sets stoelen omhoog gaan, zodat de achterpassagiers net zo goed als de bestuurder en de voorpassagiers door de respectieve portieren naar binnen kunnen.

Binnenin zijn er weinig of geen knipogen naar het origineel uit de jaren '80, met een zeer moderne middenconsole met een touchscreen display unit.

Een virtueel dashboard voor de bestuurder is het enige andere onderscheidende kenmerk aan de voorkant.

DeLorean beweert dat de Alpha5 in 2024 volledig in productie zal gaan. Er is nog niets bekend over de prijs.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 mei 2022

Geschreven door Rik Henderson.