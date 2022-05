Stellantis: de cloud is de sleutel voor toekomstige ervaringen in de auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De smartphone is geëvolueerd tot het meest persoonlijke stukje technologie dat we nu allemaal bij ons dragen: het is niet langer gewoon een telefoon, maar een sterk verbonden computer die ons leven runt. Met de opkomst van de smartphone zijn we allemaal meer tech-savvy, tech-afhankelijk en tech-gericht geworden.

Voor een autofabrikant is dat een uitdaging, volgens Ned Curic, chief technology officer van Stellantic. En Curic weet alles over snel evoluerende technologie. Hij was recent VP Alexa Automotive bij Amazon, maar heeft ook werken bij Toyota en Microsoft op zijn CV staan.

We vroegen Curic in de Pocket-lint Podcast hoe een autofabrikant kan bijblijven als de technologie buiten de auto zo snel evolueert.

"Het is niet gemakkelijk geweest voor autofabrikanten," zei Curic, "In feite is het super, super moeilijk om dat te doen en geen enkele autofabrikant heeft in de afgelopen tien jaar goed werk geleverd om ... bij te blijven met al deze snelle veranderingen."

"Maar we hebben wel plannen met onze volgende generatie digitale cabine om het spel te veranderen op dat en een plan uit te voeren om die digitale ervaring te verplaatsen naar de cloud."

Net zoals we de afgelopen tien jaar de mogelijkheden van onze technologie hebben zien toenemen, hebben we ook de enorme kracht van de cloud gezien.

Die heeft ervaringen mogelijk gemaakt die 20 jaar geleden ondenkbaar leken zonder enorme lokale opslag voor al die informatie en enorme kracht voor al die verwerking, maar hij heeft ook gevirtualiseerde ervaringen mogelijk gemaakt, waarbij de cloudcomputer al het werk doet en het aangesloten apparaat het voordeel ziet.

"We kunnen de ervaringen die mensen in een cabine ervaren sneller veranderen, dat in de cloud doen en dat vervolgens in het voertuig weerspiegelen", zegt Curic, die zegt dat er driemaandelijkse en in sommige gevallen wekelijkse updates zullen zijn om de ervaringen in de auto fris te houden.

Met Stellantis is een enorme groep - Jeep, Fiat, Citroen, Alfa Romeo, Maserati, Vauxhall, Dodge, en nog veel meer - niet alle ervaringen die deze merken bieden zal hetzelfde zijn, maar ze zullen allemaal draaien op hetzelfde digitale platform.

"Een van de dingen waar we nu mee bezig zijn, is deze radicale vereenvoudiging van de elektronica en het hardwareplatform, en vervolgens ook van de softwarestack," zegt Curic, "en wat we bouwen in termen van digitale cabinesoftware zal identiek zijn voor al onze merken - wat anders zal zijn, is de content en de toepassingsservices voor de verschillende merken."

Aan de basis van de ervaring ligt connectiviteit - zowel voor autosystemen als voor ervaringen in de auto voor klanten - waarbij een grotere connectiviteit iets is dat verbeterde mobiele verbindingssnelheden auto brengen.

Dat is iets waar Qualcomm alles van weet, en Stellantis werkt samen met Qualcomm om een groot deel van de verandering aan te drijven. Dat geeft een autofabrikant een eenvoudigere benadering van wat Qualcomm het"digitale chassis" noemt.

"Als je voor meerdere hardwareleveranciers of partners zou kiezen, zou je een heleboel stukjes aan elkaar moeten naaien. Met Qualcomm hebben we het gevoel dat we met één solide partner veel meer kunnen bereiken," zegt Curic.

Je zou dus kunnen denken dat je auto nu al goed verbonden is, maar de komende jaren staat er nog veel meer op het programma en volgens Stellantis zouden de auto's van de toekomst beter in staat moeten zijn om gelijke tred te houden met de veranderende technologie.

Je kan de rest van het interview - over autonome voertuigen, machine learning en andere technologieën - beluisteren op de Pocket-lint Podcast.

Geschreven door Chris Hall.