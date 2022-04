Je kunt straks tv kijken in zelfrijdende auto's in het Verenigd Koninkrijk - maar nog steeds je telefoon niet aanraken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Department for Transport heeft wijzigingen in The Highway Code geschetst die bestuurders zullen toestaan om inhoud op schermen in de auto te bekijken wanneer een zelfrijdende auto de controle heeft.

Dezelfde veranderingen zal niet toestaan dat u uw mobiele telefoon te gebruiken, als gevolg van "het grotere risico dat ze vormen in het afleiden van bestuurders, zoals aangetoond in onderzoek."

De aankondiging is een knipoog naar veranderingen in de regels die nodig zullen zijn voor degenen op de wegen van het Verenigd Koninkrijk om te profiteren van de technologieën die toekomstige auto's zullen bieden, met een volledig juridisch kader dat naar verwachting in 2025 van kracht zal zijn.

Er valt hier echter heel wat te ontrafelen. Dit is niet het groene licht om Netflix te gaan kijken in je Tesla terwijl je Autopilot gebruikt op de snelweg - want de definitie van wat een aanvaardbare "zelfrijmodus" zal zijn, is hier van groot belang.

Momenteel zijn er geen voertuigen goedgekeurd voor zelfrijden en worden de huidige systemen beschouwd als bestuurdersassistentie, wat betekent dat u nog steeds te allen tijde de controle over het voertuig moet hebben. Hoewel veel systemen - van Tesla's Autopilot tot Nissan's ProPilot - aanbieden om al het rijden van u over te nemen, moet u nog steeds uw aandacht op de weg houden en uw handen aan het stuur.

Er is echter een hint naar wat aanvaardbaar zal zijn: "De invoering van de technologie zal waarschijnlijk beginnen met voertuigen die met lage snelheden op snelwegen rijden, zoals in druk verkeer."

Velen zullen al bekend zijn met de adaptieve cruise control, die de snelheid van uw voertuig en de afstand tot de voorligger regelt - met sommige systemen die het volledig tot stilstand komen en weer wegtrekken ondersteunen.

In die situaties zou je, onder de voorgestelde wijzigingen, iets kunnen bekijken om je te vermaken op een scherm in de auto. Dat zal de lange files op vakantie in ieder geval draaglijker maken.

Wat hier interessant is, is het onderscheid tussen bestuurders toestaan om "inhoud te bekijken die geen verband houdt met het rijden op ingebouwde beeldschermen" en het gebruik van een smartphone. We weten allemaal dat het gebruik van een smartphone afleidt - en zelfs het aanraken van een smartphone kan al een overtreding van de huidige regels betekenen.

Het lijkt er dus op dat het er hier om gaat u de vrijheid te geven met de auto te communiceren, in plaats van een toestel in uw handen te hebben en berichten naar uw vrienden te sturen. Je zou kunnen zitten met je handen licht op het stuur, kijken naar Bridgerton op het display in het midden, terwijl de auto rijdt zelf.

Het grote voordeel hier is dat er eigenlijk nog niets verandert. Maar het Department for Transport bereidt zich voor op die volgende stap, waardoor je op een gegeven moment misschien je ogen van de weg kunt halen.

Geschreven door Chris Hall.