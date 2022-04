Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De DeLorean Motor Company heeft aangekondigd wanneer het zijn volledig elektrische voertuig zal onthullen.

Het bedrijf, gevestigd in Texas, is niet dezelfde autofabrikant die de iconische DMC-12 produceerde, maar het bezit wel de merkrechten en levert onderdelen aan vintage DeLorean-auto's. Het beweert al meer dan een decennium dat het geïnteresseerd is in een volledig elektrische DeLorean met een bereik van 100 mijl. Maar nu lijkt het serieus te worden genomen. Het begon eerder dit jaar met het plagen van een volledig elektrisch voertuig via sociale media met de slogan: " De toekomst was nooit beloofd ".

Nu biedt het mensen een specifieke onthullingsdatum voor die auto: 18 augustus 2022.

Laten we de zaken een beetje ophelderen. De volgende generatie DeLorean komt in beeld op 18 augustus 2022. Lees het persbericht hier voor meer informatie: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv — DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) 4 april 2022

De DeLorean Motor Company heeft beloofd om de officiële naam van de EV te delen en meer details over het voertuig te geven tijdens het evenement. Drie dagen later zei het bedrijf dat het de EV op de Concept Lawn op Pebble Beach zal tonen. De automaker beschrijft het als een "langverwachte conceptauto" die het hoogtepunt is van een "meer dan 40 jaar geschiedenis met het prestigieuze designbedrijf Italdesign".

Er is op dit moment nog weinig bekend over de EV, maar de website van DeLorean bevat gesilhouetteerde afbeeldingen die suggereren dat hij de vleugeldeuren van de DMC-12 zal bevatten.

Geschreven door Maggie Tillman.