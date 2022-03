Lotus stapt moedig een elektrische toekomst in met de Lotus Eletre SUV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lotus heeft de dekens van de Lotus Eletre getrokken, de elektrische SUV die een nieuw hoofdstuk markeert in de geschiedenis van het bedrijf Hethel.

Nu onderdeel van de Geely-groep, gaat Lotus meer elektrische auto's lanceren en segmenten betreden waar het nog nooit eerder is geweest. De Eletre maakt zijn debuut in het SUV-segment, met behoud van de prestatiekenmerken van Lotus.

De opvallende nieuwe auto is een prestatiegerichte elektrische SUV, geladen met een batterij die meer dan 100 kWh levert, met een bereik van 573 mijl. Het ondersteunt opladen tot 350 kW.

Met het doel om de Eletre het hart van een sportwagen te geven, sprint hij in minder dan 3 seconden van 0-100 km/u, terwijl hij plaats biedt aan vier personen. Er is 600 pk vermogen en vierwielaandrijving.

Dit is niet alleen de eerste SUV van Lotus, het is ook de eerste vijfdeurs auto van Lotus.

Met de mogelijkheid om helemaal opnieuw te beginnen, is dit een duidelijke afwijking van wat we in het verleden van Lotus hebben gezien. Het bedrijf wil echter vasthouden aan zijn principes en zegt dat het rijgedrag, de handling en de prestaties allemaal voortkomen uit zijn sportwagens.

Aan drama geen gebrek: de Eletre is agressief en sportief van uiterlijk, met opties voor 23-inch wielen en keramische remmen, camera's voor buitenspiegels en sjorringen van koolstofvezel om het gewicht laag te houden.

Er zijn ook gebruiksvriendelijke functies die de eenvoud van eerdere Lotus-auto's zouden kunnen overlaten. Er is nu een walk-up-ervaring die een show zal maken als je de auto nadert, terwijl de voorgrille is gemaakt van onderling verbonden bloembladen, die kan worden gesloten om de aerodynamica te verbeteren, of te openen om lucht toe te voeren om de motoren of de batterij te koelen.

Dan is er de inzetbare LIDAR. Deze sensoren blijven verborgen tenzij ze nodig zijn, maar kunnen vervolgens worden ingezet om de omgeving rond de auto te scannen en autonoom rijden te vergemakkelijken. Samen met de andere camera's van de auto kan het een compleet beeld rondom het voertuig creëren.

Lotus

Dit is dus niet zomaar een sportief ogende SUV. Dit is een prestatiegerichte SUV boordevol technologie en dat geldt ook voor het interieur.

Er is een centraal 15,1-inch liggend OLED-display – vergelijkbaar met Tesla – en een kleiner bestuurdersdisplay, terwijl de interieurverlichting ook een rol speelt bij de communicatie met de inzittenden, die de laadstatus kan weergeven of kan waarschuwen voor zaken als inkomende oproepen.

Het lichtblad over het dashboard strekt zich ook uit naar de passagierszijde, zodat ze ook met de auto kunnen communiceren.

Er is spraakondersteuning, een heads-up augmented reality-display en een geluidssysteem van het performance-audiomerk KEF, met standaard een 800 watt 15-luidsprekersysteem.

Het is niet alleen het centrale display dat op Tesla lijkt, het zal ook ervaringen bieden zoals Tesla's Summon, waarmee de bestuurder de auto kan bellen vanaf een parkeerplaats via de smartphone-app en naar een bestemming kan rijden en vervolgens opnieuw kan parkeren.

Lotus zegt dat het systeem is ontworpen om te kunnen worden geüpgraded, zodat het in de toekomst extra functies en ontwikkelingen kan bevatten.

Dit is allemaal een enorme verandering voor Lotus. Van een kleine sportwagenfabrikant tot een merk met wereldwijde ambities voor zijn elektrische auto's, het ziet er allemaal indrukwekkend uit.

Lotus zegt dat de Eletre nu beschikbaar is, maar de prijs moet nog worden bevestigd. Leveringen worden verwacht in het VK, Europa en China vanaf 2023.

Geschreven door Chris Hall.