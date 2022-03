Hoe de Lotus Eletre wereldpremière live online te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lotus is vooral bekend om zijn sportwagens met twee zitplaatsen. Van James Bond's Lotus Esprit tot de Elise, Exige en Evora , het is een iconisch merk met een lange prestatie-stamboom, maar een die een enorme transitie doormaakt.

Het bedrijf is nu eigendom van de Chinese autogroep Geely (naast Polestar ) en heeft plannen om vier elektrische auto 's te lanceren in verschillende segmenten, te beginnen met de Lotus Eletre, voorheen bekend onder de codenaam Lotus Type 132. We weten dit al is een elektrische SUV, dus het is nogal een verandering voor Lotus.

Hier leest u hoe u de onthulling van het nieuwe model kunt bekijken.

De lancering van de Lotus Eletre vindt plaats op dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur in Londen. Hier zijn de globale tijden voor uw referentie:

San Francisco - 11:30 PDT

New York - 14:30 EST

Londen - 19:30 BST

Berlijn - 20:30 CEST

New Delhi - 00:00 IST, 30 maart

Tokio - 03:30 JST, 30 maart

Sydney - 05:30 AEDT, 30 maart

Ja, Lotus heeft bevestigd dat je de lancering kunt bekijken op YouTube , Facebook of op Lotuscars.com . We zullen ernaar streven de video hier in te sluiten wanneer deze beschikbaar wordt gesteld.

Lotus plaagt al een tijdje met de Lotus Type 132, aanvankelijk had gezegd dat het een SUV in het E-segment zou zijn. Dat suggereert dat dit geen massamarkt wordt, maar exclusief - en dat is wat we zouden verwachten van dit nieuwe soort Lotus-auto.

Teaservideo's hebben zich gericht op zaken als koolstofvezelmaterialen, moderne agressieve lijnen met de nadruk op snelheid en licht. Dat is waar Lotus bekend om staat en we zouden verwachten dat de Lotus Type 132 - nu bekend als de Lotus Eletre - een showcase zal zijn van alles wat Lotus in het verleden heeft gedaan.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

Dit is een enorme verandering voor Lotus, dus we verwachten prestatiecijfers die bedoeld zijn om indruk te maken, we verwachten veel te horen over het rijgedrag en de handling, over de afkomst en het erfgoed van een sportwagen die afkomstig zijn van het circuit. Maar achter dat alles verwachten we iets dat technologisch geavanceerd is en de weg vrijmaakt voor de elektrische Lotus-auto's die daarop zullen volgen .

Geschreven door Chris Hall.