Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is al lang zo dat u een mobiele telefoon niet kunt vasthouden en gebruiken tijdens het rijden in het VK, voor de veiligheid van uzelf, andere weggebruikers en voetgangers.

Omdat de wet echter het complexe beest is dat het is, was er een maas in de wet waardoor sommige zaken werden vernietigd - in 2019 ging een bestuurder in beroep tegen een zaak , nadat hij een crash had opgenomen met zijn mobiele apparaat, en won op gronden die hij niet expliciet gebruikte het voor communicatie.

Die maas in de wet is nu gedicht, op 25 maart 2022 is eindelijk de wet veranderd en verduidelijkt.

Voor alle duidelijkheid: op de bijgewerkte website van de Britse overheid staat: "Het is illegaal om een telefoon, navigatiesysteem, tablet of ander apparaat dat gegevens kan verzenden of ontvangen tijdens het autorijden of motorrijden vast te houden en te gebruiken. Dit betekent dat u een apparaat niet mag gebruiken in uw hand om welke reden dan ook, zowel online als offline.

"De wet is nog steeds op u van toepassing als u: stopt voor verkeerslichten; in de rij staat in het verkeer; toezicht houdt op een leerling-bestuurder; een auto bestuurt die de motor uitzet wanneer u stopt met rijden; een apparaat vasthoudt en gebruikt dat offline of in de vliegmodus is ."

De boodschap is duidelijk: u kunt uw mobiele telefoon of apparaat niet gebruiken tijdens het rijden. De boete is maximaal 6 punten en een boete van £ 200 als u deze regels overtreedt. Als u een nieuwe bestuurder bent (dus binnen twee jaar geslaagd), kunt u uw rijbewijs kwijtraken.

U kunt een apparaat echter handsfree gebruiken om bijvoorbeeld een oproep aan te nemen, maar u kunt dat apparaat op geen enkel moment vasthouden - zelfs niet om een oproep aan te nemen.

Als uw apparaat echter is gemonteerd - bijvoorbeeld vanaf een voorruitbevestiging of dashboardhouder of -mat - dan kunt u verstandig onderhandelen met de interface, op dezelfde manier als bij een geïntegreerd in-car-systeem (zoals wanneer met Android Auto of Apple CarPlay).

Houd er echter rekening mee dat een gemonteerd apparaat "uw zicht op de weg en het verkeer voor u niet mag blokkeren", anders is dat een afzonderlijke overtreding - zelfs als u het apparaat niet gebruikt, kan dit tot 3 strafpunten leiden.

De wet is van toepassing als u een voertuig bestuurt, dus als u veilig geparkeerd staat, mag u uw mobiele apparaat hanteren. Het gebruik van een app om een voertuig op afstand te parkeren is ook prima.

Er is een specifieke uitzondering gemaakt voor het gebruik van mobiele betalingen, zoals bij een drive-through: maar de wet bepaalt dat het voertuig "niet rijdt".

Mocht u "in een noodgeval 999 of 112 moeten bellen en het is onveilig of onpraktisch om te stoppen", is dit ook toegestaan.

Het spreekt voor zich: gebruik uw mobiele apparaat niet tijdens het rijden, het is in het VK tegen de wet met als doel de veiligheid voor iedereen te vergroten.

Geschreven door Mike Lowe.