MG plaagt een nieuwe elektrische auto, waarschijnlijk de MG4

(Pocket-lint) - MG heeft langzaam elektrische auto's op de weg gebracht, te beginnen met de MG ZS EV - die onlangs een facelift heeft ondergaan - en de MG5 EV, een van de weinige elektrische stationwagens op de weg.

Onder zijn nieuwe gedaante van moederbedrijf SAIC Motor in China, blaast MG een Brits merk met een sterk auto-erfgoed nieuw leven in, maar staat momenteel vooral bekend om zijn prijs-kwaliteitverhouding.

MG heeft een nieuw model geplaagd, dat in het vierde kwartaal in het VK zal worden onthuld en naar verluidt is ontworpen "met de Britse consumenten in gedachten". Deze uitspraken kunnen vaak een beetje wollig zijn, wat soms betekent dat de ophanging is aangepast of dat deze is gericht op het meest populaire autosegment in die markt.

Een gloednieuwe 100% elektrische auto van MG beleeft dit jaar zijn première in het VK in het vierde kwartaal. Het voertuig heeft een lengte van 4.300 mm en is ontwikkeld met de Britse consument in gedachten. Neem een voorproefje van deze schoonheid en blijf op de hoogte.. https://t.co/ImMlaNDVMf #MGElectricforAll pic.twitter.com/j3sHYN6oS1 — MG Motor UK (@MGmotor) 23 februari 2022

Er worden weinig details prijsgegeven, behalve dat hij 4.300 mm lang is - wat net iets korter is dan de bestaande MG ZS EV - maar men denkt dat dit model bekend zal staan als de MG4 EV.

Hoe weten we dat? Omdat de woorden "MG4 tease" in de URL op de Twitter-plaag staan.

De plaag laat zien wat lijkt op een hatchback, maar pronkt met wat een aantrekkelijker ontwerp zou kunnen zijn. Als er enige kritiek is geweest op de huidige MG-modellen, dan is het dat het ontwerp een beetje ontbreekt aan flair - misschien gaat de MG4 hier verandering in brengen.

De achterlichtbalk speelt in op een designtrend die zich verspreidt over hedendaagse modellen, terwijl het panoramische glazen dak klanten lijkt te kunnen aantrekken met zijn premium touch.

Wat betreft de bijzonderheden van de voortstuwing, wordt verwacht dat deze een vergelijkbare configuratie zal hebben als de bestaande MG ZS, die een batterij van 51 kWh of 73 kWh biedt, gecombineerd met een motor van 156 pk die de voorwielen aandrijft.

Later in het jaar zal er meer worden onthuld, maar we hopen dat het een betaalbare optie zal zijn voor geïnteresseerde EV-kopers.

Geschreven door Chris Hall.