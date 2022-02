RingGo-parkeerapp werkt nu via Android Auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De parkeer-app RingGo in het VK werkt nu rechtstreeks via Android Auto, waardoor je gemakkelijker kunt inschatten hoe druk verschillende parkeergarages zijn en waar je moet parkeren als je even in de problemen zit.

Dit volgt op het nieuws dat RingGo eind 2021 Apple CarPlay-functionaliteit voor Apple-gebruikers heeft toegevoegd, dus nu is de app gekoppeld aan beide grote systemen van derden.

Dankzij de Android Auto-samenwerking kunnen bestuurders "de mobiele RingGo-app weergeven op het dashboard van hun auto, waardoor parkeren gemakkelijker wordt voor bestuurders", zegt RingGo in de officiële release.

Er zijn enkele technische bepalingen, in die zin dat uw Android-apparaat Marshmallow of hoger moet draaien in een compatibel Android Auto-voertuig. Aangezien het Android-besturingssysteem van Google nu versie 12 heeft, zullen alle nieuwe apparaten die in de afgelopen zes jaar zijn gekocht, geen enkel probleem hebben om aan die vereiste te voldoen.

De toevoeging van de app aan de digitale dashboards van compatibele auto's is heel logisch: "Chauffeurs kunnen nu naadloos dan ooit wisselen tussen hun RingGo-parkeerapp, navigatieservices, muziek en berichten", zegt Peter O'Driscoll, Directeur bij RingGo.

Naarmate de wegcode is geëvolueerd, is het nu illegaal om een mobiele telefoon om welke reden dan ook in de hand te houden tijdens het rijden in het VK (het is alleen toegestaan indien aangebracht), dus een goed samengevoegd systeem hebben waarbij apps worden weergegeven op systemen in de auto , ook via Apple CarPlay of Android Auto, is zeker de manier waarop app-makers en chauffeurs eruit zouden moeten zien. Veiligheid en gemak in één.

Geschreven door Mike Lowe.