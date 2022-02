Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geweldig Schot! Een volledig elektrische DeLorean in de maak?

Dat lijkt het geval te zijn, gebaseerd op een Tweet van het bedrijf, compleet met een silhouetteaser van de auto (zoals afgebeeld) samen met de hashtag "#DeloreanEVolved" - de met een hoofdletter geschreven "EV" is de belangrijkste weggever.

Als het gaat om klassieke auto's, heeft de DeLorean een bijna cult-achtige aanhang, grotendeels te danken aan de DMC-12 in de Back to the Future -filmserie.

Maar DMC - dat is DeLorean Motor Company (niet Disco Mix Club, Devastating Mic Controller, noch Deep and Meaningful Conversation) - was oorspronkelijk geen succesvol autobedrijf, dat slechts een paar jaar instortte in de productiecyclus van het begin van de jaren tachtig.

In 1995 werd het bedrijf echter overgenomen, met IP rond de naam DeLorean Motor Company veiliggesteld. Sindsdien heeft het onderdelen vervangen voor het kleine aantal DeLorean-voertuigen dat er nog is (men denkt dat er slechts 9000 zijn gebouwd; de resterende modellen kunnen vandaag $ 20.000-60.000 ophalen, afhankelijk van de staat).

Hier neemt het verhaal echter een wending. In de Verenigde Staten kreeg in januari 2021 een wet het stempel van goedkeuring waardoor replica-voertuigen in een klein volume konden worden geproduceerd. Het is iets waar DMC - dat is gevestigd in Humble, Texas - al jaren op heeft gewacht en mogelijk de reden zou kunnen zijn achter deze elektrische DeLorean.

Onze eerste gedachte is dat DeLorean niet zal verschijnen als een geheel nieuw voertuig. Niet tenzij het wordt ondersteund door een aanzienlijk en gerenommeerd autobedrijf, want het is gewoon zo'n dure en complexe operatie gezien de huidige regelgeving. We speculeren hier volledig, maar Tesla's Gigafactory bevindt zich toevallig ook in Texas - zou dat nu geen verband zijn om de tongen te laten kwispelen en het soort gekke samenwerking waar Elon Musk zin in zou hebben?

Op dit moment geeft DMC niet veel weg, afgezien van een glimp van klassiek ogende vleugeldeuren, waardoor een V-vormige front-on ontstaat, zoals onthuld in die uiterst belangrijke Tweet. We moeten echter zeggen dat die deuren niet exact dezelfde vorm volgen als de originele auto, terwijl het 'V'-silhouet aan de voorkant ook een nieuw verschilpunt is.

Wanneer krijgen we meer te zien? Nou, het gerucht is voor dit jaar - en je kunt je aanmelden op de officiële DeLorean.com-site voor meer informatie. Ik hoop dat er een onthullingsdatum van 15 oktober is, gewoon om ons allemaal Back to the Future -fans extra blij te houden.

Of we allemaal een glimp van het verleden zullen zien dat helemaal up-to-date is gemaakt of iets heel radicals, we zullen moeten afwachten. We zijn er echter zeker van dat het veel sneller zal gaan dan 88 mph ...

Geschreven door Mike Lowe.