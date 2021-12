Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GM heeft een teaser vrijgegeven voor een aankomende EV . Het maakte een elektrische versie van de GMC Sierra Denali full-size truck.

General Motors heeft nog niet aangekondigd wanneer het de op batterijen werkende pick-up zal onthullen, maar dat zal waarschijnlijk zijn nadat de Chevrolet Silverado EV debuteert op CES 2022 op 5 januari. Ondertussen geeft het fans iets om op te kauwen: een teaser-afbeelding die de vierkante neus laat zien, compleet met L-vormige verlichting en een groot gloeiend GMC-embleem bovenop een enorme grille. Het bracht ook een teaservideo uit om de verlichtingsmogelijkheden te benadrukken.

Veel meer is er op dit moment niet bekend. GM heeft gezegd dat het zal werken op het Ultium-batterijplatform voor elektrische voertuigen en zal worden geassembleerd in GMs Factory Zero in Detroit en Hamtramck, Michigan. Het zal waarschijnlijk pas begin 2023 in productie gaan, zoals de Chevy Silverado EV.

De Sierra is een van GMCs meest populaire trucks. Het is ook een van de grootste vrachtwagens van de autofabrikant. Het zal concurreren met de andere elektrische pick-up trucks die op de EV-markt komen, zoals de F-150 Lightning , Tesla Cybertruck en Rivian R1T.

