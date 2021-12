Elektrische autos zijn net duurder geworden: Britse plug-in autosubsidie wordt opnieuw verlaagd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Department for Transport in het VK heeft aangekondigd dat het de structuur van de plug-in autosubsidie (of plug-insubsidieregeling) gaat wijzigen, waardoor de kwalificatielimiet wordt verlaagd tot slechts £ 32.000.

De DfT zegt dat de wijziging is aangebracht zodat de steun er is voor degenen die het het meest nodig hebben, degenen die elektrische autos kopen in de laagste prijsklasse.

De aanleiding voor verandering lijkt het toenemende verkoopvolume van elektrische autos in het afgelopen jaar; zoals we in het verleden hebben gezien, ziet het ministerie van Transport de subsidieregeling als hulp voor diegenen die moeite hebben om een elektrische auto te betalen, in plaats van als een stimulans om een elektrische auto te kopen.

De nieuwe limiet betekent dat je nu minder keuzes hebt als je wilt profiteren van de plug-in-subsidie en zal nu alleen van toepassing zijn op autos zoals Mini Electric , Fiat 500e , Vauxhall Corsa e , die in aanmerking komen voor £ 1.500 korting op de prijs.

Het hogere subsidiebedrag wordt gehandhaafd voor rolstoeltoegankelijke voertuigen, met behoud van het prijsplafond van £ 35.000 en de subsidiewaarde van £ 2.500.

In het VK komt er in 2030 een verbod op de verkoop van nieuwe voertuigen met verbrandingsmotor en tegen 2035 zijn hybride modellen verboden. de hogere kosten voor het kopen van elektrische autos subsidiëren om de emissiedoelstellingen te helpen behalen.

Maar dat was niet het geval: naarmate elektrische autos meer ingeburgerd raakten, werd de subsidie geleidelijk verlaagd.

Elektrische autos hebben nog steeds iets van een premie in vergelijking met rivalen op het gebied van verbrandingsmotoren: de Mini Electric bijvoorbeeld, kan van u zijn vanaf £ 27.000 (met de £ 1.500 subsidie), terwijl een benzine-equivalent ongeveer £ 23.000 zou zijn (Cooper S). Die kloof wordt groter naarmate autos duurder worden.

Het nieuws werd aangekondigd op 15 december 2021 en op het moment van schrijven hebben niet alle autofabrikanten hun prijzen aangepast aan de nieuwe niveaus. Het zou ons niet verbazen als de regeling in 2022 wordt afgewikkeld en aan de geschiedenis wordt toegeschreven.