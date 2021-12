Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CES is om de hoek. En zoals de zaken er nu voorstaan, wordt de 2022-editie van de massale consumentenelektronicabeurs opnieuw een persoonlijk evenement.

Het vindt plaats in Las Vegas van 5 tot 8 januari met persconferenties en keynotes die de dag ervoor beginnen, en hoewel er duidelijke waarschuwingen zijn vanwege de pandemie, is het relatief normaal.

Maar wat betekent dat? Wat zijn de trends die je kunt verwachten tijdens de show van dit jaar? En hoe zal de stemming zijn voor de duizenden aanwezigen dit jaar?

We spraken met de president van CES-organisator, de Consumer Technology Association, Gary Shapiro om erachter te komen. Als onze gast bij aflevering 132 van de Pocket-lint Podcast was hij lyrisch over de aanstaande show en gaf hij ons inzicht in de grootste innovaties die zouden moeten verschijnen.

"Ik verwacht dat het een prachtig en vreugdevol evenement wordt als we terugkeren naar Las Vegas en iedereen bij elkaar brengen die de afgelopen twee jaar niet bij elkaar is gekomen", zei hij. "We hebben groepen van over de hele wereld, we hebben grote merken en we hebben nieuwe categorieën, waaronder voedseltechnologie, ruimtetechnologie en NFTs."

Een van de grootste trends van dit jaar is echter gericht op autos en elektrisch vervoer: "Het is onze grootste autocategorie ooit op CES. We zien zelfrijdende voertuigen, we zien de snelle verschuiving naar elektrisch, en we zien eerste autofabrikanten van over de hele wereld, waaronder een uit Vietnam.

"Bedrijven presenteren nieuwe soorten autos, hun futuristische autos, er is van alles."

Snapdragon Tech Summit, CES en meer - Pocket-lint Podcast 132 Door Rik Henderson · 7 December 2021

Het past bij het overkoepelende thema van de show van dit jaar: innovatie. Dat en een groenere toekomst.

"Onderdeel van innovatie is ervoor zorgen dat je niet alleen innovatie hebt, maar dat het groen is. Dat zien we veel op CES, de focus op groene innovatie en wat bedrijven doen. Ik bedoel, een van de grote discussiepunten op CES wordt de verschuiving naar de elektrische auto om weg te komen van deze autos die gebaseerd zijn op het gebruik van fossiele brandstoffen", legt Shapiro uit.

En hoe zit het met de rest van de show nu en in de toekomst, wat kunnen we anders verwachten als bezoeker of als online waarnemer?

"Wat voor veel mensen opwindend is aan CES, is de ontdekking van nieuwe toepassingen van technologie, die er zijn en een fundamenteel verschil kunnen maken", voegde hij eraan toe.

"Ik denk niet dat we in mijn leven de Star Trek-versie van teleportatie zullen bereiken en dingen die iemand zoals ik, die veel vliegt, zou willen hebben. Maar ik denk wel wat we zien, of het nu om voedsel gaat technologie, of transport, of onderwijs, of schoon water, schone gezondheid, minder energieverbruik, ik denk dat we daar zoveel oplossingen zien. Daarom hebben we de show.

Je kunt het hele interview met CTA-president Gary Shapiro beluisteren in de Pocket-lint Podcast-aflevering 132 die nu beschikbaar is.