Hennessey Project Deep Space is een waanzinnige elektrische hypercar met 6 wielen

(Pocket-lint) - Hennessey is letterlijk met een blanco vel papier begonnen bij het bedenken van het concept voor Project Deep Space.

Met zorgen over de prestaties van elektrische autos, vanwege het gewicht, sloeg Hennessey een andere richting in en wilde iets totaal anders doen.

Natuurlijk, hoewel absolute snelheid niet het doel is - daar is de Venom F5 voor - zegt John Hennessey dat Project Deep Space nog steeds kan resulteren in s werelds snelst accelererende vierzitter. Niet van 0-60mph, maar van 0-200mph.

Dat is grotendeels te danken aan het feit dat dit landjacht zes wielen en zes motoren heeft en met een lengte van ongeveer 7 meter is er ruimte voor een enorm batterijvermogen in de aerodynamische carrosserie van het voertuig. Het vergroten van de wielen betekent meer tractie.

De stoelen zijn niet conventioneel opgesteld, maar zitten in een ruitvormige lay-out, zodat de bestuurder vooraan en in het midden zit, geflankeerd door twee passagiersstoelen, met de vierde stoel erachter.

In plaats van dat dit de stoel achterin is waar je je luidruchtige kind in duwt, neemt Hennessey aanwijzingen van privévliegreizen en maakt dit een VVIP-stoel - de ultieme stoel voor eersteklas reizen.

Dat onderstreept heel erg waar Project Deep Space over gaat. Het gaat minder om adembenemende prestaties, maar meer om ongeëvenaarde luxe, met ruimte voor vier passagiers en al hun bagage.

De specificaties van het concept zijn niet onthuld, maar Hennessey is zelfs zo ver gegaan te zeggen dat ze 105 modellen van Project Deep Space gaan bouwen en dat ze elk vanaf $ 3 miljoen zullen verkopen. Oh, en het zal ook de grootste vleugeldeur tot nu toe op een auto hebben.

Je zult moeten wachten tot 2026 voordat de productie start, maar zoals Hennessey schetst, werkt deze radicale benadering van design alleen vanwege elektrificatie. Deze auto als verbrandingsmodel maken zou gewoon niet mogelijk zijn.