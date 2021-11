Charley Boorman-interview: angst voor EV-bereik is niet nieuw

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor de laatste serie Long Way Up op Apple TV+ kozen Charley Boorman en Ewan McGregor ervoor om hun meest slopende reis tot nu toe te ondernemen op volledig elektrische Harley-Davidsons. Het was een beetje een uitdaging, aangezien een snellaadinfrastructuur bijna afwezig is in Zuid- en Midden-Amerika.

Ze hebben echter veel geleerd over de toekomst van elektrisch vervoer tijdens het reizen en dat vaak de grootste barrières in de geest zitten. In een gesprek met de Pocket-lint Podcast legde Boorman uit dat angst voor afstand nauwelijks iets nieuws is en iets dat we allemaal in het verleden hebben overwonnen: "Mensen hebben angst voor verandering, toch? auto, mensen waren doodsbang dat je je huis zou verlaten met een volle tank benzine, naar welke stad dan ook zou rijden en dan niet zeker wist of je in die stad brandstof zou kunnen kopen. brandstof zat in een apotheek - als ze die hadden. Dus deze angst voor actieradius is niet iets nieuws, "legde hij uit.

Toen ze begonnen, hadden de Boorman en McGregor dezelfde zorgen: "We hadden dezelfde angst. Ik bedoel, Ewan en ik zaten op deze fietsen die eigenlijk voor ons waren gebouwd. Ze waren eenmalig. En op de dag dat we vertrokken, we realiseerden ons dat we de fietsen nog nooit echt goed hadden opgeladen. Toen vertrokken we om door Zuid-Amerika te gaan en, weet je, 13 landen en 30.000 mijl. "

In tegenstelling tot het begin van het benzinetijdperk komt elektriciteit echter vaker voor: "Het grootste deel van de wereld heeft een of andere vorm van elektriciteit. En dus is het eigenlijk niet zo moeilijk om een lading te krijgen. Toen we in Patagonië en extreem afgelegen plaatsen waren. het werd moeilijk. Maar er was niet één persoon die zei: Oh nee, je kunt hier niet opladen. De mensen waren absoluut opgetogen", voegde hij eraan toe.

Wat betreft toekomstige EV-plannen, gelooft Boorman dat dit het begin is van een snel opladend landschap: "De versnelling van wat we de komende drie of vier jaar gaan krijgen, wordt gewoon waanzinnig", zei hij.

Je kunt veel meer horen van ons Charley Boorman-interview, plus aanvullende opmerkingen over een geëlektrificeerde toekomst van het hoofd marketing van GoWithFlow, Tomas Edwards, in de Pocket-lint Podcast aflevering 131 die beschikbaar is vanaf vrijdag 26 november 2021.