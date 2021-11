Toekomstige Britse woningbouw moet een EV-oplaadpunt bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alle nieuwe huizen en bedrijven die vanaf volgend jaar in Engeland worden gebouwd, hebben een oplaadpunt voor elektrische voertuigen nodig.

De Britse regering is van plan dit verplicht te stellen voor nieuwbouw, waarmee ze hoopt de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in relatief korte tijd aanzienlijk te verbeteren: Dankzij deze regelgeving moeten oplaadpunten worden geïnstalleerd, zei premier Boris Johnson in een toespraak op de jaarlijkse conferentie van het CBI op maandag 22 november.

Hij onthulde ook dat de overheid eenvoudigere manieren zal introduceren om te betalen voor het opladen van voertuigen bij alle nieuwe snel- en snellaadpunten, ook via contactloos.

Natuurlijk dwaalde hij ook een beetje af van het geschreven script tijdens de presentatie: "[Elektrische voertuigen] mogen niet kabbelen als zuigende duiven", zei hij (zoals gerapporteerd door de BBC ). "En ze hebben misschien niet die vrrrom vrrrom raaah raaah die je leuk vindt. Maar ze hebben zoveel koppel dat ze sneller van het licht gaan dan een Ferrari."

Het CBI is een bedrijfsorganisatie met de jaarlijkse conferentie die bedrijfsleiders uit het hele VK samenbrengt. Johnson benadrukte ook nieuwe financiering en deals die zijn regering sluit in de "groene industriële revolutie" in het land. Dit omvat een grote investering in nieuwe regelingen om windenergie om te zetten in waterstof.