Genesis onthult de Electrified GV70, zijn nieuwe elektrische SUV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Genesis maakt een fase van expansie door, bereikt nieuwe markten en dringt door in het elektrische segment. De lancering van de Electrified GV70 brengt batterijvermogen in de grote SUV van het bedrijf.

De GV70 is al overal verkrijgbaar, maar onthuld op Auto Guangzhou 2021, wil het model een luxe alternatief zijn voor diegenen die een elektrische SUV willen .

Er zijn veranderingen aan het exterieur - de grille aan de voorkant is solide en voorzien van een oplaadaansluiting - terwijl de achterkant van de auto een aangepaste bumper heeft, zodat er geen uitlaatpijpen meer nodig zijn.

Aan het interieur is de centrale tunnel ook verlaagd om het gevoel van ruimte te vergroten en om te onderstrepen dat er hier geen transmissie onder de auto zit.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 19 November 2021

De Electrified GV70 wordt alleen geleverd als vierwielaandrijving, met een totaal vermogen van 360 kW (in Boost-modus), die ook kan bogen op een tijd van 0-100 km/u van 4,5 seconden.

Het opgegeven bereik is 500 km op basis van Koreaanse testnormen, hoewel het bereik per lading wordt gegeven als 400 km - of 250 mijl.

Opladen wordt ondersteund tot 350 kWh, wat we onlangs in andere autos van Hyundai en Kia hebben gezien.

Om het interieur luxe en rustig te houden, is er een actief ruisonderdrukkingssysteem om het geluid dat vanaf de weg het interieur binnenkomt te verminderen.

Er is tal van andere technologie, waaronder een systeem dat beheert welke motor- en aandrijfassen in gebruik zijn, zodat je niet alle wielen door de wielen pompt als dat niet nodig is, terwijl er ook een e-Terrain-modus is om zorgen dat u in alle situaties grip heeft.

Het is niet bekend wanneer de Electrified GV70 precies op onze wegen zal komen, maar we verwachten dat dit ergens in 2022 zal zijn.