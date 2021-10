Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - iPhone-partner Foxconn heeft het doek teruggetrokken voor drie prototype elektrische voertuigen , een stap die zijn reputatie als potentiële speler in Apples lippenstift op Project Titan versterkt .

Het trio, dat bestaat uit een SUV, sedan en een commerciële bus, zal leven onder het merk Foxtron - de joint venture tussen Foxconn en de Taiwanese automaker Yulon Motor.

Ze zullen echter nog niet beschikbaar zijn om te kopen. De sedan zal de komende jaren worden verkocht aan een niet nader genoemde autofabrikant buiten Taiwan, terwijl het SUV-model in 2023 op de markt zal komen onder een van Yulons merken.

Voorlopig zijn dit statement-stukken die laten zien waartoe de onderneming in staat is op de EV-markt.

Omdat Foxconn de grootste assembleur van Apples iPhone is, is het echter mogelijk dat deze druk op de auto-industrie het een belangrijke partij zou kunnen maken als Apple zijn werk in het veld voortzet.

Het is ook niet de enige stap die het dit jaar heeft gemaakt. In februari werd gemeld dat Foxconn zou helpen bij het bouwen van elektrische voertuigen voor Fisker - mogelijk in de VS - en eind september betaalde het bedrijf $ 230 miljoen voor een autofabriek in Ohio van Lordstown Motors.

"We zijn niet langer de nieuweling in de stad. We hebben geleidelijk een EV-toeleveringsketen opgebouwd en onze EV-hardware tentoongesteld", zei Young Liu, voorzitter van Foxconns Hon Hai Precision Industry, bij de onthulling van de drie voertuigen in Tapei.

Liu merkte ook op dat het bedrijf ernaar streeft om tegen 2026 van zijn EV-activiteiten een NT $ 1 biljoen ($ 35,78 miljard) bedrijf te maken, hoewel een mogelijke overeenkomst met Apple waarschijnlijk net zo ver in de toekomst ligt.

Hoewel het autoproject van het bedrijf uit Cupertino een van de meest verwachte ontwikkelingen in de branche blijft, wordt er eigenlijk maar heel weinig informatie als accuraat erkend.

Deze onthulling van Foxconn, en de voortdurende druk op de EV-markt, wordt interessanter gemaakt vanwege de banden met Apple op andere gebieden, maar dat is alles wat het is voor nu. Voor iets meer concreets dan ijle links zoals deze, zullen we waarschijnlijk nog minstens een paar jaar wachten.

