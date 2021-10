Ionity zet geweldige nieuwe functie aan om te wedijveren met Teslas Supercharger

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ionity heeft de schakelaar op zijn Plug & Charge-functie omgezet, waarmee bestuurders van compatibele autos verbinding kunnen maken met een Ionity-oplader en hun auto kunnen opladen zonder dat ze apps, kaarten of iets anders nodig hebben voor authenticatie en betaling.

Net als het Supercharger-netwerk van Tesla zal de authenticatie plaatsvinden tussen de auto en de oplader. Wanneer deze is aangesloten, vindt die authenticatie plaats, waarmee het laadcontract wordt bevestigd, waarbij de facturering automatisch plaatsvindt zodra het opladen is voltooid.

Qua eenvoud worden de opladers van Ionity net zo gebruiksvriendelijk als het Tesla Supercharger-netwerk, zonder dat je een app hoeft te gebruiken of aan de oplader zelf hoeft te betalen.

De service is live en beschikbaar via het Ionity-netwerk, wat betekent dat je er in heel Europa van kunt profiteren - waar Ionity-opladers ook zijn - wat roamen heel gemakkelijk zou moeten maken.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 28 juli 2021 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder meer het gebruik van Google Maps, het verzenden van berichten en het

U moet een auto hebben die Plug & Charge ondersteunt, evenals een overeenkomst met een serviceprovider voor facturering op afstand, en dan wordt het een beetje ingewikkelder.

Momenteel zijn de autos die we hebben bevestigd die met de service zullen werken de Porsche Taycan , Ford Mustang Mach-E en Mercedes EQS en we weten momenteel niet wat de status is van andere autos van die fabrikanten - of zelfs van andere fabrikanten zoals Hyundai.

Wat betreft de servicecontracten weten we op dit moment nog niet veel over wie Plug & Charge in de praktijk gaat ondersteunen. Het is duidelijk dat de service moet worden uitgevoerd in de auto die u aansluit, dus het is nog steeds een beetje ingewikkelder dan gewoon uw Tesla aansluiten.

We zullen onze oren openhouden om te zien wie Plug & Charge ondersteunt en als er iets extras is dat u als stuurprogramma nodig heeft, zullen we updaten met onze bevindingen.