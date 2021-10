Bijgewerkte MG ZS EV belooft een actieradius van 273 mijl, krijgt een slimme nieuwe grille

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MG heeft de zaken op het spel gezet met een van de meest betaalbare EVs op de weg. De MG ZS EV is populair gebleken en er komt een update aan.

Dit is een vrij typische facelift die vaak komt nadat een auto een paar jaar in de uitverkoop is geweest, met name hier het afsluiten van de grille, dus het ziet er duidelijk anders uit dan andere ZS-varianten.

Op het eerste gezicht is er een hint van Hyundai Kona Electric uit die neus, maar we denken dat dit een verbetering is, resulterend in een aantrekkelijkere MG ZS EV. Er is ook een nieuwe achterbumper en wielen.

Maar de grote verandering zit in de batterij-opties. De originele (of huidige) MG ZS EV heeft een batterij van 44,5 kWh die een bereik van 163 mijl biedt. Het nieuwe model zal ofwel een batterij van 73 kWh hebben met een bereik van 473 mijl of een batterij van 51 kWh voor een bereik van 198 mijl.

Dat zal de MG ZS EV mogelijk zien concurreren met enkele van de grotere modellen die momenteel op de markt zijn, zoals de eerder genoemde Hyundai Kona Electric of de Kia e-Niro .

De MG ondersteunt opladen tot 76 kW, dus het is niet de snelste op de weg, maar dat betekent dat hij kan profiteren van enkele van de krachtigere opladers die er zijn.

In het interieur is er een nieuw instrumentenpaneel, een 10,1-inch touchscreen en op het Trophy-niveau van uitrusting, draadloos opladen van telefoons.

De prijzen worden in november 2021 aangekondigd en we verwachten dat het een van de meest betaalbare EVs zal blijven die er zijn.