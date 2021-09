Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De IAA Mobility-show is verhuisd naar 2021 en wordt nu gehost in München, Duitsland, waar verschillende toekomstige elektrische voertuigen (EVs) en conceptautos op de show werden onthuld.

Dat klopt: een echt persoonlijk evenement met echte autos om naar te kijken op de beursvloer. Nou, verdiepingen meervoud - de show is verspreid over München, met veel fabrikanten die nog steeds kiezen voor digitale onthullingen in plaats van eerst prioriteit te geven aan in-the-metal presentaties.

IAA 2021 was misschien niet zon grote showcase als enkele jaren uit het verleden van Frankfurt, maar zoals onze best-of-lijst hieronder laat zien, gaan autofabrikanten groot in op de normaliteit van EVs, terwijl ze zich ook bezighouden met wat meer out-there concepten.

BMW i Vision Circulair concept

De naam Circular is meer dan een knipoog naar de boodschap waar deze auto om draait: circulaire economie. Blijkbaar is 100 procent van de materialen afkomstig van gerecyclede bronnen.

Om naar te kijken, zou je dit i Vision-concept kunnen zien als een soort opnieuw ontworpen versie van de BMW i3. De Circular is groter dan die nu stopgezette EV, natuurlijk, met een opstelling met vier zitplaatsen.

Deze visie van een volledig elektrische toekomst is blijkbaar gepland voor het jaar 2040, dus er is geen kans om dit binnenkort op de weg te zien.

Polestar Precept-concept

Het Precept-concept van Polestar zou in Genève 2020 verschijnen, maar nadat die show was geannuleerd, werd het slechts een handvol keren getoond.

Op de IAA - op de stand van Polestar in het centrum van München, weg van de Messe-hallen die ten oosten van de stad liggen - staat de auto op een prominente plaats.

Hoewel het een concept is, is dit een glimp van de toekomstvisie van Polestar: high-end, elegant, volledig elektrisch, met duurzaamheid voorop, het is het soort auto waarmee de Audi e-tron GT zijn geld zal verdienen in de toekomst.

Slim concept 1

Smart heeft echt op de resetknop gedrukt met zijn Concept #1 - een veel grotere en meer bling-ende visie van zijn eerdere typische stadsautos - wat geen verrassing is aangezien hij nu eigendom is van Geely, terwijl Mercedes de leiding heeft over het ontwerp.

De basis van de Smart is die van de Merc EQA, maar de visuele esthetiek is allesbehalve hetzelfde: het interieur, druipend van roségoud op zowat elk accent, is zeker ontworpen om je te grijpen.

Het is een opvallende heroverweging voor het merk: en waarschijnlijk ook nodig, gezien de daling van de internationale verkoop in de afgelopen jaren.

Een road-worth-versie (met verschillende tweaks, ongetwijfeld) wordt verwacht vanaf 2023, dus het is niet zo volledig Concept als de naam doet vermoeden.

Audi Grandsphere-concept

Audi blijft voortbouwen op zijn designtaal die heel anders is dan die van zijn Duitse rivalen, met een subtielere stijlevolutie dan die van BMW.

Het Audi Grandsphere-concept - dat in feite een plaag is van een toekomstige volledig elektrische A8 - is een luxe sedan met enorm veel binnenruimte. Ideaal voor karten rond high-end klanten.

We durven het te zeggen, er hangt een vleugje Aston Martin rond het Grandsphere-concept. Dat is eigenlijk het grootste compliment.

Verwacht de komende jaren de evolutie van dit concept naar een al zingende, dansende A8. Misschien voor 2025? Al staat er nog niets vast.

Mercedes EQG-concept

Een van onze favorieten van de show, de EQG neemt de klassieke G-Klasse wagen en levert deze in volledig elektrische stijl. Het is een conceptauto, maar alleen door een snorhaar - omdat we verwachten dat de uiteindelijke productie-EQG grotendeels vergelijkbaar zal zijn.

Visueel gezien behoudt de geëlektrificeerde G-Klasse zijn lange, ruige look, maar zonder verbrandingsmotor onder de motorkap is hij weg met een heel delicatere voorkant - de verlichte grille en robotachtige afgeronde koplampen vormen een onderscheidend figuur.

Renault Megane E-Tech

Als er een auto uit de show is die de homogenisering van EVs vertegenwoordigt, dan is het wel de Megane E-Tech.

Renaults volledig elektrische schijnbaar kers op de taart van al het goede en goede van de EV-autowereld op dit moment: er is SUV-styling en ingebouwde technologie die, met Google geïntegreerd, sterk lijkt op wat je in een Polestar 2 zult vinden.

Het is echter niet iemand voor bijzonder lange afstanden, met ofwel 40 kWh- of 60 kWh-batterijpakketopties die respectievelijk 286 mijl en 292 mijl leveren (WLTP-cijfers).

Ideaal als stadsauto of forensenvoertuig, en met waarschijnlijk concurrerende prijzen (TBC) zou dit een populaire optie kunnen zijn wanneer het in 2022 te koop is.

VW ID.5 GTX

De regenboogverf is er om de ware vorm van de ID5 half te verhullen - hoewel een snelle blik eromheen een verlaagde daklijn onthult, waardoor dit volledig elektrische model een sportiever uiterlijk krijgt dan de huidige ID4 - in wat Volkswagen zijn "SUV Coupé" noemt.

De ID5 zal de meer prestatiegerichte EV in de ID-reeks zijn, en hoewel er nog geen definitieve specificaties zijn onthuld, zou hij goed zijn voor een bereik van meer dan 300 mijl. Het lijkt erop dat hier een wenselijke mix van prestaties en bruikbaarheid op het spel staat.

Mercedes EQE

De eerste onthulling van de EQE pronkt met de volledig elektrische E-Klasse, die zich onder de EQS in het Merc-gamma bevindt - met een iets kortere, compactere en elegantere sedan.

Er zijn ook veel details over deze, aangezien de productiedatum medio 2022 hem in 2023 op de weg zal zien.

Hij wordt geleverd met een batterij van 91 kWh en een motor aan de achterkant van 215 kW, die 288 pk levert - naar verluidt goed voor 410 mijl (WLTP-cijfer). Er komt ook een 4Matic-versie met vierwielaandrijving.

Cupra UrbanRebel-concept

Deze wilde kleine racer is een visioen van een volledig elektrische hot hatch. Racestoelen en harnasgordels op sleeptouw, bizarre wielen en een aggy-uitziende stijl die anders is dan al het andere dat we van eerdere EVs hebben gezien.

Nu de toekomst versnelt naar elektrisch, past deze in een gat waar nog geen anderen naar hebben gekeken. Hij is ook snel, met een tijd van 0-100 km/u in 3,2 seconden van zijn motor met een vermogen van 335 pk.

Slechts een concept in dit stadium, de UrbanRebel is een preview voor een productieauto die gepland staat voor de wegen in 2025.

Mini Vision Urbanaut

Lockdowns in 2020 zorgden ervoor dat Minis Vision Urbanaut-concept niet volledig kon worden getoond toen het afgelopen november werd aangekondigd.

IAA 2021 was het perfecte platform om het space-age driving lounge-concept - zo noemden we het op het eerste gezicht - op BMWs podium te schuiven, net buiten bereik, maar pronkend met het bestuurderloze appartementachtige concept op een meer geloofwaardige manier manier.

Het is zeker een verandering van tempo voor Minis typische kart-achtige autos, maar toch een verfrissend stukje plezier.

BMW iX5 waterstof

Het cruciale detail hier is het waterstof-gedeelte van de naam van de iX5. Dit is een FCEV - dat is een elektrisch voertuig met brandstofcel - dat nooit een stekker zal zien zoals een EV zelf, omdat het in plaats daarvan waterstof gebruikt.

Waterstof wordt ondersteund door een aantal fabrikanten - Toyotas tweede generatie Mirai werd bijvoorbeeld eerder dit jaar in het Verenigd Koninkrijk op de markt gebracht - maar de infrastructuur is momenteel beperkend.

Dat gezegd hebbende, denken we dat FCEVs, gezien enige investeringen, een logischere oplossing zijn dan plug-in EVs. Het is dus geweldig om te zien dat BMW deze optie blijft steunen.

Hyundai Robottaxi

Ja, het is een Ioniq 5. Maar dat is het niet: zeg hallo tegen Hyundais Robotaxi, een autonoom voertuig van niveau vier dat is ontworpen om zonder bestuurder te zijn.

Hyundai zegt dat het zijn aspiraties zonder bestuurder viert door "onze reeks sensoren prominent weer te geven" - zoals je kunt zien aan het blauwe licht bovenop de auto en verschillende uitstekende en gemarkeerde sensoren aan de zijkant en achterkant.

Verschillende wetgeving zal betekenen dat de Robotaxi misschien niet zo snel op veel wegen zal zijn als Hyundai wil, maar als een nieuwe duw in de richting van een geautomatiseerde toekomst, is het leuk om te zien hoe een andere autofabrikant op de markt komt.

Renault 5 EV-prototype

Ok, het is dus niet nieuw nieuw, maar hoe kunnen we het Renault 5 EV-prototype niet in deze verzameling opnemen? Het heeft looks waardoor elke dertiger nostalgisch en duizelig wordt.

We vermoeden dat het ook een groot succes zal worden: je hoeft alleen maar naar rivalen te kijken, zoals de Honda e, om te zien dat er een toenemende waardering is voor stadsautos met een grote focus op onderscheidende stijl en technologie.

We denken dat het een superaanpassing is van een klassieke look, allemaal op een zeer verfrissende manier up-to-date gebracht.

Mercedes EQB

De EQB heeft misschien niet de visuele klap van het EQG-concept - zoals verderop op de pagina te zien is - maar Mercedes liet zien dat het op IAA 2021 was om te winnen in termen van puur volume: geen ander bedrijf pronkte met zoveel nieuwe pure EVs.

De EQB is een compacte SUV die je zelfs kunt uitrusten met een derde zitrij, dus ideaal voor aspirant-families die op zoek zijn naar de volledig elektrische optie en voldoende ruimte (hoewel de derde rij niet bijzonder ruim zal zijn!).

Het wordt in eerste instantie gelanceerd met een batterij van 67 kWh, dus het is niet de meest ruime die er is, maar in de toekomst komt er een lange-afstandsversie als lange reizen (en een diepere portemonnee) een vereiste zijn.

Volkswagen ID Life

We hebben deze tot het laatst bewaard omdat Volkswagen besloot zijn stand op de Messe op dinsdag af te sluiten en daarom is onze verre, door touw verduisterde foto niet de meest onthullende.

Dat gezegd hebbende, de VW ID Life, zoals hij momenteel in deze conceptvorm wordt genoemd, is een heel belangrijke auto voor het Duitse merk: hij zal in de toekomst transformeren in de ID2 (of misschien ID1) in het volledig elektrische bereik, handelend als de kleinere SUV-crossover die ten grondslag ligt aan de grotere ID3-, ID4- en inkomende ID5-opties.

De kleinere gestalte en (waarschijnlijk niet de productielijn halen) digitale koplampen geven het een echt gevoel van onderscheid, als iets heel anders dan het anders meer hellende daklijnontwerp dat je in het ID-bereik zult zien.

Hoe anders het zal zijn, de verwachte lancering in 2025, maar we zullen moeten afwachten...