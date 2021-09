Cupra UrbanRebel Concept geeft streetracing-vibes aan toekomstige elektrische auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cupra heeft een nieuwe conceptcar onthuld, de UrbanRebel. Het is een puur elektrische auto , waarbij dit concept "een idee geeft van de toekomstige ontwerptaal van het elektrische stadsvoertuig".

Cupra heeft al een elektrische auto in de coulissen, de Cupra Born , de Cupra-versie van de Seat el-Born.

Je kunt een deel van de Born in the UrbanRebel zien, wat niet verwonderlijk is, omdat Cupra zegt dat dit model is gebaseerd op het VW MEB-platform, zoals veel autos de komende jaren waarschijnlijk zullen zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat de laatste straatauto dit soort Fast and Furious- vibes zal hebben, maar Cupras doel hier is om wat opwinding te genereren rond het idee van een elektrische hot hatch.

We weten allemaal dat elektrische autos razendsnel kunnen rijden - met Cupra hier die zegt dat de UrbanRebel 250 kW continu vermogen en 320 kW piek biedt, wat een tijd van 0-100 km/u van 3,2 seconden zal opleveren.

In hot hatch-termen is dat echt hot; als Cupra een model zou verkopen dat dat soort power dump zou leveren, allemaal in naam van snelheid, zou het de zaken echt opschudden.

Cupra zegt dat het zijn elektrische stadsvoertuig in 2025 zal lanceren en een deel van ons hoopt dat een deel van dit concept overleeft - maar je kunt dit soort styling niet hebben zonder ook belachelijke snelheid te bieden.

We gaan snel naar een plek waar er een aantal vergelijkbare modellen zijn met vergelijkbare prestaties (zowel binnen de VW-groep als de Stellantis-groep) en we zouden graag zien dat Cupra zijn rol als disrupter speelt.

Hier is de hoop.