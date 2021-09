Lotus heeft plannen voor vier elektrische autos in de komende 5 jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lotus is geen merk dat bekend staat om het lanceren van veel verschillende modellen, maar dat zal veranderen met een nieuwe strategie voor elektrische autos , aangekondigd samen met een baanbrekende ceremonie voor het nieuwe Lotus Technology-hoofdkantoor van Lotus in Wuhan, China.

Lotus Technology zal zich concentreren op batterijen, elektromotoren en al het andere dat nodig is om een elektrische auto aan te drijven - samen met de systemen die hem zullen besturen, intelligente rijoplossingen bieden en meer.

De voorgestelde line-up van elektrische autos van Lotus kan fans doen wankelen, aangezien die lijst twee SUVs en een vierdeurs coupé bevat, voordat ze naar de elektrische sportwagen gaan die misschien meer wordt geassocieerd met het merk.

De Type 132 die in 2022 wordt aangekondigd, zal een SUV in het E-segment zijn (dus dat wordt groot) en in 2023 zal hij worden vergezeld door de vierdeurs coupé Type 133 uit het E-segment, waarvan we vermoeden dat deze op hetzelfde platform zal staan.

De SUV van het type 134 D-segment zal in 2025 dingen in een kleinere SUV brengen, waarschijnlijk een meer massamarkt voor Europa - maar we vermoeden dat de focus op het E-segment ligt om China aan te spreken, een markt die van grotere modellen houdt.

Ten slotte is er de Type 135 die in 2026 wordt verwacht en een volledig elektrische sportwagen zal zijn. Dit staat los van de Evija en zal hopelijk meer in de trant van de Elise/Exige/Evora zijn, die die in het VK meer typisch zouden associëren met Lotus.

Er is weinig anders gezegd, maar er zullen batterijen van 92-120 kWh worden gebruikt, die behoorlijk ruim zijn, wat suggereert dat Lotus prestaties kan leveren, maar tegen een premium prijs. Er wordt gesuggereerd dat een tijd van 0-100 km/u van minder dan 3 seconden haalbaar zal zijn.

"Lotus transformeren van een Brits sportwagenbedrijf naar een echt wereldwijd prestatieautobedrijf is altijd de kern geweest van Vision80. De lancering van Lotus Technology is een belangrijke mijlpaal op weg om dat te realiseren, terwijl we vasthouden aan de onwrikbare Lotus-principes van pure prestaties, efficiëntie, autosportsucces en vooral For the Drivers zijn", zegt Matt Windle, managing director van Lotus Cars.