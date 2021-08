Genesis GV60 brengt elektrische crossovers naar het rijk van luxe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Genesis heeft zijn eerste elektrische auto aangekondigd op basis van een speciaal elektrisch platform. Het resultaat is de GV60, een voertuig in crossover-stijl.

Het uiterlijk zal niet als een verrassing komen, aangezien Hyundai onlangs de Ioniq 5 en Kia de EV6 heeft laten zien , waarbij al deze voertuigen op hetzelfde platform zijn gebaseerd.

Genesis heeft een unieke styling toegepast, dus hoewel de vorm van deze autos vergelijkbaar is - crossover-stijl, dus eruitziend als een opgepompte hatchback - is er genoeg om ze te onderscheiden.

Sommige kenmerken worden gedeeld, zoals de schelpvormige motorkap, die zorgt voor een meer naadloze look met minder carrosserielijnen naar voren.

Genesis heeft een sportieve look ontwikkeld voor de GV60, met een achterspoiler op de achterrand, terwijl er pop-out deurgrepen zijn voor een naadloze en futuristische afwerking.

Zittend op het E-GMP-platform, is een van de voordelen van deze carrosserievorm de overvloedige binnenruimte. Dankzij een vlakke vloer en het feit dat er geen transmissietunnel in het interieur nodig is, kunnen passagiers verwachten dat ze voldoende ruimte hebben gezien de totale grootte van het exterieur.

Genesis heeft het over interieurelementen zoals de middenconsole die lijkt te zweven, terwijl er veel luxe versiering in het interieur zit om deze auto een lift te geven.

Een centraal kenmerk is de Crystal Sphere. Dit is niet alleen ontworpen om u iets interessants te geven dan een plastic wijzerplaat, maar kan ook bijdragen aan het omgevingsverlichtingssysteem, terwijl het werkt als de drive-selector.

Er zijn enkele overeenkomsten met de Hyundai Ioniq 5 in het interieur en dat is geen slechte zaak - de Ioniq 5 is een verfrissende en opwindende elektrische auto en voor wie op zoek is naar iets meer luxe van Genesis, zal de GV60 passen.

Genesis heeft niets onthuld over de kracht achter de GV60, maar we vermoeden dat het dat van Hyundai en Kia elders goed zal weerspiegelen.

Dat omvat waarschijnlijk een batterij van 73 kWh, met opties voor een enkele motor van 217 pk en een dubbele motor van 305 pk en opladen tot 350 kW. We verwachten een bereik van meer dan 300 mijl, maar Genesis zal in de nabije toekomst alle details bevestigen.

Leveringen worden verwacht in de Amerikaanse markt in 2022.