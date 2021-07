Nieuwe F1 2022-auto onthuld, zou moeten helpen om dichterbij racen te komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Formule 1-racen is er in het verleden van beschuldigd de teams met de grootste portemonnee te bevoordelen, met reglementen en regels waardoor een handvol mensen achter zich kan laten dankzij betere autos en technologie,

Maar daar komt vanaf het seizoen 2022 verandering in. Er is als het ware nieuwe regelgeving opgesteld om het speelveld gelijk te maken.

Teams zullen zich moeten houden aan strengere richtlijnen als het gaat om hun F1 2022-autos en verder. En om ons een idee te geven van hoe de nieuwe voertuigen eruit zullen zien, hebben het interne Motorsports-team van F1 en de FIA een prototype ontwikkeld.

De auto, die donderdag werd onthuld voor de Britse Grand Prix van het weekend, heeft een paar kleine aanpassingen ondergaan om alle teams meer gelijk te maken.

Er is minder verlies aan downforce als je achter een rivaal aanloopt en op een afstand van 10 en 20 meter. Er zijn voor het eerst wielvleugels en een terugkeer voor wieldoppen - die al meer dan tien jaar niet zijn geïmplementeerd.

De wielen zelf zijn groter - 18 inch - en hebben een lager profiel. Terwijl de voorste neus en vleugel opnieuw zijn ontworpen om de eerder genoemde downforce te helpen.

De achtervleugel is ook gereviseerd, met een meer afgerond ontwerp dat is ontwikkeld om te voorkomen dat "vuile lucht" in het kielzog van de auto achterblijft.

Hier zijn nog een paar blikken op de nieuwe machines van 2022



De reglementen van F1 zullen begin 2022 worden opgeschud, met deze nieuwe auto als doel om het racen dichterbij dan ooit tevoren te maken #F1 #F12022 pic.twitter.com/0FSMPSvzPN — Formule 1 (@F1) 15 juli 2021

En hoewel de 2022 F1-auto dezelfde hybride krachtbron zal gebruiken als de 2021-varianten, betekent een nieuwe regelgeving voor duurzame brandstof dat de autos op brandstof met 10 procent biocomponenten moeten rijden.

Natuurlijk is de kleurstelling puur voor de show en zal veranderen afhankelijk van het team, maar we kunnen niet wachten om de nieuwe auto(s) in actie te zien.

De beste elektrische autos 2021: Top batterij-aangedreven voertuigen beschikbaar op Britse wegen Door Chris Hall · 15 juli 2021