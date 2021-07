Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens een evenement waarin de EV-strategie wordt uiteengezet, heeft Stellantis, het moederbedrijf van Dodge, aangekondigd dat Dodge in 2024 een elektrische muscle car zal maken.

Je hebt de aankondiging misschien gemist, want Tim Kuniskis, CEO van Dodge, leidde het nieuws door te verkondigen dat zijn autobedrijf "geen elektrische autos zal verkopen". In plaats daarvan, zei hij, zal Dodge "American eMuscle" maken. Daarna zei hij dat de aankomende EV van Dodge "de straten zal verscheuren, niet de planeet". Ondanks die ietwat warrige onthulling, gaf de CEO toe dat zijn ingenieurs "een praktische limiet bereiken van wat we kunnen persen uit interne verbrandingsinnovatie".

"Performance heeft ons ertoe gebracht het te doen", legde de CEO uit tijdens de presentatie van de elektrische auto op 8 juli 2021. Kuniskis zei dat de Dodge-ingenieurs weten dat "elektrische motoren ons meer kunnen geven". Hij voegde eraan toe: "En als we een technologie kennen die onze klanten een voordeel kan geven, hebben we de plicht om deze te omarmen".

Wat betreft de volledig elektrische muscle car van Dodge die over twee jaar komt, doet het korte concept dat Dodge plaagde sterk denken aan de Charger uit 1969.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder meer het gebruik van Google Maps, het verzenden van berichten en het

Een eerdere Stellantis EV Day 2021-presentatie vermeldde dat Dodge van plan is zijn EV te baseren op zijn nieuwe STLA Large-platform dat in 2024 wordt uitgerold. Hiermee kunnen zijn autos in slechts twee seconden van 0 naar 60 gaan. Bovendien beschikt hij over een maximaal vermogen van 886 pk en een maximaal bereik tot 500 mijl.