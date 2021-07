Gridserve Electric Highway belooft oplaadpunten van 350 kW op 50 locaties in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gridserve nam onlangs Electric Highway over van Ecotricity en beloofde een injectie van investeringen om de Britse autosnelweglaadservice zijn toplocaties waardig te maken.

Met de officiële bevestiging dat de naam nu Gridserve Electric Highway is, is er meer nieuws over wat we precies gaan krijgen - en dat is goed nieuws.

Gridserve zal in het VK 50 elektrische hubs creëren, bestaande uit 6 tot 12 350 kW-laders. De eerste hiervan is geïnstalleerd in Rugby Services, met 12 350kW-laders naast de bank van 12 Tesla Superchargers op de site.

Tegen eind 2021 wil Gridserve Electric Hubs hebben geïnstalleerd op nog 10 andere locaties en begint met Reading (oost- en westdiensten), Thurrock, Exeter en Cornwall Services.

Met dat soort schaalvergroting in het hele land, zal het veel mensen in beweging houden als ze overstappen op elektrische autos in plaats van verbranding.

Sinds Gridserve het netwerk heeft overgenomen, heeft Gridserve op meer dan 50 locaties oude laders vervangen door laders van 60 kW+ - met nieuwe laders die het voordeel bieden van contactloos betalen aan de lader en dubbel opladen in plaats van slechts een enkele verbinding.

De creatie van deze nieuwe elektrische hubs zal betekenen dat EV-rijders een grote gemoedsrust zullen hebben dat wanneer ze dan bij de diensten aankomen, ze hun auto zo snel mogelijk kunnen opladen en op weg kunnen gaan.

Dat staat in schril contrast met de situatie onder Ecotricity, waar sommige sites 7kW-laders aanboden die zwaar verouderd waren.

Gridserve streeft er ook naar laadstations in het hele land te bouwen, zodat er uiteindelijk een dienst in het VK zal zijn waar iedereen goede laaddiensten binnen handbereik heeft.

Pas op voor de nieuwe opladers, want ze verschijnen al op sites in het hele VK.

Geschreven door Chris Hall.