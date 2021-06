Zie s werelds eerste vliegende raceauto in actie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alauda Aeronautics heeft voor het eerst zijn Alauda Mk3 elektrische vliegende raceauto gevlogen.

De full-scale voertuigvluchten werden op afstand bestuurd en vonden plaats in Zuid-Australië onder toezicht van de Civil Aviation Safety Authority (CASA). Hun succesvolle afronding betekent dat speeder races een stap dichterbij zijn.

Het uiteindelijke doel is om een volwaardige vliegende autoraceserie te creëren onder het merk Airspeeder.

Airspeeder zal later dit jaar zijn eerste EXA Series Grand Prix-races houden op drie binnenkort te onthullen internationale locaties, met piloten uit de luchtvaart, motorsport en eSports. Ze zullen op afstand racen met eVTOL-vaartuigen door vooraf bepaalde cursussen.

"EXA maakt de belofte waar van een toekomst die voor het eerst wordt getoond in sciencefiction. We zijn trots om een sport te introduceren die herdefinieert wat mensen en machines samen kunnen bereiken", aldus Matthew Pearson, de oprichter van Alauda Aeronautics en Airspeeder.

"Deze historische eerste vluchten zijn nog maar het begin en we zijn allemaal verheugd om een gedenkwaardig nieuw hoofdstuk in de rijke erfenis van motorpsort te beginnen."

Piloten zitten in een simulator terwijl ze hun vaartuig besturen. Elk ingevoerd voertuig (maximaal vier) zal identiek zijn qua vorm en specificaties, waarbij de koers elektronisch in kaart wordt gebracht. Er zijn snelle pitstops nodig om de batterijen te verwijderen en te vervangen. Dit kan nu binnen 20 seconden.

Elke deelnemende Alauda Mk3 heeft een robotachtige "avatar" in het vaartuig om een menselijk frame te vertegenwoordigen. Dit zal ingenieurs voorzien van gegevens over de effecten van snel draaien, accelereren en vertragen, aangezien het uiteindelijk de bedoeling is om in de toekomst volledig bemande races te hebben.

Een Airspeeder-vaartuig is in staat om in slechts 2,8 seconden van 0-100 km/u te accelereren. Hij levert 320 kW bij maximaal vermogen en kan tot 500 meter klimmen.

Airspeeder-races zullen tot 2022 over de hele wereld plaatsvinden.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder andere Google Maps gebruiken, berichten verzenden en muziek afspelen.

Geschreven door Rik Henderson.