Het grootste probleem van elektrische autos is niet het gebrek aan bereik: het is een slechte locatietoewijzing van de oplader

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het aantal elektrische autos op de weg neemt zichtbaar toe, met meer modellen tegen meer prijzen. We hebben een beweging gezien in de richting van de verkoop van elektrische autos in het VK en ook enkele grote aankondigingen van laadnetwerken over de uitbreiding van laadstations.

Beide dingen gaan hand in hand: de ondersteuning van het verhogen van autos op de weg, dan heb je meer plaatsen nodig hebben ze op te laden . Aangezien een EV op de snelste laders ongeveer 30 minuten nodig heeft om enig bereik in de batterijen te krijgen, is het vinden van deze laadstations een groot deel van de EV-ervaring.

Veel elektrische autos falen op het meest basale principe: het vinden van oplaadpunten.

Vrijwel elke elektrische auto op de weg biedt een navigatiesysteem dat u naar een volledige reeks locaties leidt, maar het vinden van een laadstation kan het grootste probleem zijn waarmee u te maken krijgt.

Dat komt omdat velen navigatiesystemen gebruiken die zonder veel nadenken zijn ontworpen voor autos met een verbrandingsmotor - en een systeem gebruiken dat is uitgevonden voordat Google Maps en smartphone bestonden.

Het is het POI-systeem - interessante punten. Laten we er niet omheen draaien: "interesse" is de meest losse definitie, aangezien veel van de locaties waar het je naartoe zal leiden niet interessant of zelfs maar relevant zijn. Lokale helikopterplatform iemand?

Nee. Wat je nodig hebt, is een deel van het kaartsysteem dat is bedoeld voor opladen, dat live gegevens biedt over of die opladers werken of bezet zijn, en misschien nog belangrijker, welk type oplader het is en op welk netwerk het is aangesloten.

U zou de resultaten moeten kunnen filteren, zodat als u BP Pulse- of Ionity-laders van meer dan 50 kW wilt, dat de optie zou moeten zijn. Want laten we eerlijk zijn: als je op zoek bent naar een oplader, heeft een 7kW-oplader achter op de parkeerplaats van een supermarkt geen zin, tenzij je er 6 uur op kunt aansluiten.

Veel elektrische autos zullen laadpunten op de kaart tonen (VW zal je ook de laadsnelheid laten zien, wat geweldig is), maar dat je in het POI-systeem moet graven om een laadpunt te zoeken, zou nooit moeten gebeuren - vooral niet als je moet blader door een lijst met helikopters en podotherapeuten, botanische tuinen en wasserettes om te vinden wat u zoekt.

Veel van deze databases zijn ook niet erg up-to-date: we werden doorverwezen naar een 7kW-oplader op een parkeerplaats bij een racebaan, in plaats van de lokale Lidl, die een 50kW-oplader heeft - maar die te nieuw is om te verschijnen in de lijst (hij staat er al minstens 6 maanden).

Tijdens een lange rit op de snelweg bracht de auto veel oplaadpunten in de stad achter ons terug omdat ze het dichtst bij waren, in plaats van die in de richting waarin we reden te markeren. Bij sommige autos kunt u inderdaad zoeken naar laadstations langs uw route, maar nogmaals, het is een zeer mengelmoes van resultaten, dankzij verouderde informatie en het aanpassen van oude systemen aan nieuwe eisen.

Dit is waar diensten zoals Zap-Map echt tot hun recht komen. Zap-Map is een geweldige smartphone-app en is vrijwel essentieel om door de diverse oplaadsituaties op de Britse wegen te navigeren - en je kunt de resultaten filteren om alles te verwijderen wat je niet wilt weten. Maar we willen de passagier niet vragen om dit op te starten om nauwkeurige informatie te krijgen tijdens het rijden.

Degenen in de auto-industrie zouden moeten kijken naar het soort informatie dat Zap-Map biedt en nadenken over de service die ze bieden via hun eigen software. Want als je een lijst met POIs aanbiedt die geen toegang hebben tot alle elektrische laadstations bovenaan de lijst, doe je het al verkeerd.

De Tesla-ervaring is beter , met het voordeel dat één bedrijf zowel de auto als de oplaadoplossing levert - maar als het gaat om opladen onderweg, lopen de andere fabrikanten ver achter.

Geschreven door Chris Hall.