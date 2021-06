Gridserve koopt Electric Highway van Ecotricity

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na recent nieuws dat Gridserve en Ecotricity samenwerken om het Electric Highway-netwerk te vernieuwen, is nu bevestigd dat Electric Highway wordt verkocht aan Gridserve.

Hierdoor kan Ecotricity zich weer concentreren op haar kernactiviteiten - groene stroom - en blijft het belangrijkste snelweglaadnetwerk van het VK in handen van Gridserve.

Het nieuws zal door veel eigenaren van elektrische autos worden verwelkomd, aangezien de elektrische snelweg erg gemengd is. Het netwerk was er snel bij met het leveren van oplaadvoorzieningen voor EVs langs veel van de Britse snelwegen, maar is nu verouderd, omdat het niet over de updates beschikte om de evolutie van andere diensten bij te houden.

Normaal gesproken heeft een Electric Highway-locatie een lader van 50 kW, maar in sommige gevallen zijn er AC-laders van 20 kW en in sommige diensten 7 kW AC-laders, die zo goed als nutteloos zijn.

Gridserve belooft het netwerk te updaten met moderne opladers, die betalen aan de pomp-opties bieden, zodat u niet hoeft te rommelen met apps op uw mobiele telefoon.

De waarde van de Electric Highway-propositie is dat het prominent onroerend goed heeft in veel snelwegdiensten, vaak goed geplaatst in de parkeergarage, dicht bij de faciliteiten op het terrein.

Gridserve heeft onlangs ook zijn eigen elektrische tankstation geopend, met 36 oplaadpunten van 350 kW in de buurt van Braintree in Essex. komende jaren.

"Het is een echte eer voor Gridserve om door Ecotricity te zijn gekozen als de organisatie om de Electric Highway in de volgende fase vooruit te helpen", aldus Gridserve CEO, Toddington Harper.

"Ons doel is om #duurzame energie te leveren en klimaatverandering een halt toe te roepen, en het verbeterde netwerk zal miljoenen meer mensen het vertrouwen geven om in een zo vroeg mogelijk tijdsbestek de succesvolle overgang naar elektrische voertuigen te maken."

Geschreven door Chris Hall.