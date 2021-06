Is de AC Cobra Series 4-electric de coolste EV tot nu toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - AC Cars heeft een versie van zijn supercoole Mark IV Cobra onthuld met een elektrische aandrijflijn.

De AC Cobra Series 4-electric combineert de gestroomlijnde, sportieve styling van de fabrikant met het voedingssysteem van Falcon Electric.

Het wordt geleverd in twee modellen: een 230 kW-versie die in 4,9 seconden van 0-100 km/u kan halen, 1.190 kg weegt en een geschat bereik van 190 mijl heeft; de andere een 460kW-editie die in slechts 3,8 seconden van 0-100 km/u kan halen. Dit laatste beest weegt 1.240 kg en heeft een geschatte actieradius van 160 mijl.

Het 230 kW-model kost £ 148.000, terwijl de supercharged-versie £ 168.000 kost.

"De opmars van de buitengewoon efficiënte elektrische AC Cobras komt nu in een stroomversnelling", zei Alan Lubinsky van AC Cars.

"Het elimineren van overtollig gewicht brengt positieve voordelen met zich mee voor de eigenaar van de auto. Een lager totaalgewicht vermindert het energieverbruik, waardoor de accus een grotere actieradius kunnen leveren en de auto kan rijden volgens de traditionele hoge normen van AC voor snelheid en acceleratie die het merk heeft bereikt over vele jaren."

Beide modellen kunnen nu worden gereserveerd op de website van AC Cars. Er zijn verschillende aangepaste kleurvariaties beschikbaar, waaronder AC Rosso Chiaro (rood) met elektrische witte strepen en AC Electric Blue met elektrische zwarte strepen.

Geschreven door Rik Henderson.