Een op de zeven nieuwe Britse autos is nu een elektrische of plug-in hybride

(Pocket-lint) - Een op de zeven nieuwe Britse autos wordt verkocht met een stekker - als volledig elektrische (BEV) of plug-in hybride (PHEV). De statistiek is afkomstig van nieuwe statistieken van de auto-industrie die zijn vrijgegeven over de handel in april 2021 toen de autoshowrooms heropend werden.

Uit de informatie die is vrijgegeven door de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) blijkt dat van de meer dan 141.000 registraties van nieuwe autos in april meer dan 30.000 elektrische voertuigen met een volledige batterij, plug-in hybrides of hybrides waren - iets minder dan 22 procent van de markt.

Daarbinnen waren 9.000 volledige BEVs, met iets minder dan 10.000 verkochte PHEVs. De rest - bijna 12.000 - waren niet-plug-in hybrides (HEVs). PHEVs die vorige maand populairder waren dan BEVs, is te wijten aan bezuinigingen op de Plug-in Car Grant volgens SMMT. Het zegt ook dat de maandelijkse BEV-aankopen lager waren dan in het eerste deel van 2021 in het algemeen, aangezien ze 7,5% van de totale registraties bedroegen.

Het aantal verkochte nieuwe autos was jaar op jaar enorm gestegen, maar het is niet verwonderlijk als je bedenkt dat showrooms deze keer in 2020 om voor de hand liggende redenen gesloten waren. SMMT zegt echter dat de impact van de heropening van showrooms nog niet volledig is gezien, vanwege de hoeveelheid tijd tussen een eerste klantbezoek en de levering van een nieuwe auto aan die klant.

