Genesis Motor kondigt Europese lancering aan en belooft drie elektrische modellen in het eerste jaar

(Pocket-lint) - Genesis Motor - de luxe tak van de Hyundai Motor Group - heeft officieel zijn lancering in Europa aangekondigd en wil het "Genesis-verschil" naar het continent brengen.

Het zal harde tegenstand krijgen met onder meer Audi , BMW en Mercedes die dit segment domineren, maar Genesis zegt dat het gaat om het bieden van een andere keuze voor klanten.

Het draait allemaal om luxe en verfijning, waarbij de modellen die naar Europa komen speciaal zijn afgestemd op de Europese wegen, met aanpassing van het vermogen en de ophanging.

Genesis legt de nadruk op persoonlijke service, waarbij eigenaren van Genesis een persoonlijke assistent krijgen - een echt mens - op wie ze een beroep kunnen doen wanneer dat nodig is. Genesis zegt dat het naar je toe komt, wat betekent dat je niet naar een showroom hoeft als je iets wilt, je hoeft niet met een dealer te praten.

Er zullen drie studios openen om de modellen te laten zien, in Londen, München en Zürich.

Het grote nieuws is dat er drie elektrische modellen zullen worden geïntroduceerd in het luxesegment.

De eerste is de geëlektrificeerde versie van de G80, die later in 2021 in Europa op de wegen zal rijden. Hij werd onthuld op Auto Shanghai 2021, met een aantal specificaties die lijken op die van andere nieuwe modellen die we van Kia en Hyundai hebben gezien - 350 kWh opladen , een bereik van meer dan 500 mijl, een vierwielaandrijving die u een tijd van 0-100 km / u van 4,9 seconden geeft.

Er komt ook actieve ruisonderdrukking in de auto om het nog stiller te houden.

We weten momenteel niet wat de andere elektrische modellen te bieden hebben, maar geruchten suggereren dat er een cross-over SUV in de maak is - mogelijk met badges als de Genesis GV60 en zittend op het E-GMP-platform .

Het derde elektrische model is misschien een grotere SUV, maar het is momenteel onbekend.

Tot de modellen die naar Europa komen, behoren de SUVs Genesis G80 en GV80, gevolgd door de modellen G70 en GV70.

Geschreven door Chris Hall.