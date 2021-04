Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Thuis elektrische voertuigen opladen wordt steeds relevanter, omdat we overschakelen van het tanken van autos bij het plaatselijke benzinestation naar het opladen via elektriciteit.

Er zijn verschillende oplossingen voor het opladen van elektrische autos beschikbaar voor thuis, waaronder het eenvoudigweg aansluiten van uw auto op een stopcontact alsof het gewoon een andere gadget is.

Hoewel dat goed te doen is, is het erg traag. Dat is misschien oké als u uw auto niet de hele tijd gebruikt, maar voor velen wordt het een noodzaak om ervoor te zorgen dat uw auto geen dagen nodig heeft om op te laden.

Een bedrijf, Andersen EV , hoopt dat zijn aanpak in de smaak zal vallen bij een designbewust publiek, dat graag betaalt voor houten lambrisering en een reeks kleuren boven een plastic doos aan de muur buiten je huis.

We hebben met het Andersen A2-laadsysteem geleefd om erachter te komen of die ambities kunnen worden bereikt.

Het grootste verschil met wat elders op de markt verkrijgbaar is, is dat dit helemaal niet op een oplaaddoos lijkt.

Verkrijgbaar in een reeks kleuren en materialen, waaronder hout, de Andersen A2-oplader is een waterdichte rechthoekige doos van 348 mm breed x 494 mm hoog x 156 mm diep. Het verbergt alle elektronica en de oplaadkabel en zorgt voor een slanke en slanke toevoeging aan je huis.

Als het op kleuren aankomt, zijn er acht verschillende metalen frontpaneelkleuren om uit te kiezen en ze kunnen worden gemengd en afgestemd op de behuizing van de unit voor een scala aan combinaties. De kleuren zijn gedempt en bestaan uit "volwassen" groentinten, blauwtinten en grijstinten. Er zijn hier geen Smarties-kleuren waar een extraverte voor zou sterven.

Als de metalen kleurstellingen niet geschikt zijn, levert een upgrade een houten frontpaneelafwerking op.

Nogmaals, het zijn allemaal serieus ogende dingen zoals Franse walnoot, maar het zal zeker het onderdeel zijn van dat moderne of traditionele huis waarin je woont, en omdat de kabel verborgen is, kon je echt niet zien dat het iets meer is dan een doos aan je muur .

Door het grote magnetische deksel aan de bovenkant van de doos open te klappen, worden de 7 kW oplaadconnector en kabel onthuld - het maximum dat je voor thuisladen kunt krijgen voor de meeste mensen - hoewel er ook een 22 kW-versie is voor mensen met driefasige stroom.

Er zijn twee kabellengtes - 5,5 m en 8,5 m - dus hopelijk kun je het laadstopcontact van je auto bereiken, ongeacht hoe je parkeert. In plaats van een terugslagsysteem om mee te vechten, wikkelt de kabel handmatig met de klok mee of tegen de klok in rond de doos, verborgen achter borstels die elk vuil afstoten wanneer je het weer opbergt.

Het systeem is zo ontworpen dat u de kabel niet helemaal hoeft af te rollen. Handig als je maar een meter verder hebt geparkeerd.

Toen we voor het eerst EV-laders tegenkwamen, was de aanbeveling om geen aangesloten kabel te hebben voor het geval de normen zouden veranderen. Maar de zaken zijn nu veel meer gestabiliseerd op dat front, dus dat is niet echt een probleem. Het wordt geleverd met een Type 2-connector.

De Andersen A2 maakt verbinding met uw draadloze netwerk en heeft een bijbehorende smartphone-app. Niet dat u het na de eerste installatie hoeft te gebruiken, tenzij u wilt sleutelen aan rapportage of gebruik.

De doos heeft geen zichtbare knoppen en heeft drie lampjes aan de voorkant om je een idee te geven van wat er aan de hand is. Maar voor het grootste deel bestuur je het opladen via je elektrische auto.

Als je gewoon wilt opladen en ermee klaar wilt zijn, dan kun je dat met de Andersen A2 doen, maar er zijn enkele slimme dingen die de moeite waard zijn om te bekijken als je meer uit het systeem wilt halen.

Je kunt de oplader op afstand vergrendelen via de app, bijvoorbeeld als je bang bent dat een buurman je elektriciteit steelt terwijl je weg bent.

Als het op opladen aankomt, zijn er ook enkele leuke opties waarmee u geld kunt besparen. Verschillende elektriciteitsbedrijven in het VK, zoals Octopus Energy bijvoorbeeld, bieden een tarief voor elektrisch opladen voor een bepaald aantal uren s nachts, waardoor u profiteert van lagere tarieven.

Met de Andersen A2 kunt u plannen wanneer de oplader begint en eindigt met opladen om hiervan te profiteren, en hoewel de kabel nog steeds fysiek is aangesloten op uw auto, kost hij geen energie buiten de tijden die u hebt ingesteld. Veel autos bieden ook dit soort controle, maar hier heb je tenminste de mogelijkheid om het te beheren zoals je wilt.

Met de EV-oplader kunt u ook uw opladen volgen, zodat u de kosten via de app kunt zien, handig als u probeert grip te houden op die rekeningen (voor minder dan £ 5 per lading voor een Tesla Model 3 met een lange afstand is het waarschijnlijker uit nieuwsgierigheid dan uit noodzaak).

Voor degenen die verder willen gaan, biedt de Andersen A2 ook alleen de mogelijkheid om stroom te balanceren tussen energie-hongerige apparaten in huis en je auto. Dat is iets dat wordt aanbevolen, maar niet essentieel, en het betekent uiteindelijk dat u niet in een situatie terechtkomt waarin er niet genoeg energie is om een behoorlijke snelle lading te leveren. Degenen die graag van het elektriciteitsnet af willen, kunnen ook kiezen voor de optie voor opladen via zonne-energie, waarbij Andersen de hardware aanbiedt om op uw zonnestelsel aan te sluiten.

De app is eenvoudig, maar dan hoeft hij niet echt meer te doen dan hij doet.

De Andersen A2 is lang niet de goedkoopste EV-oplader op de markt, maar het is wel de meest stijlvolle die we tot nu toe zijn tegengekomen, en voor velen, vooral degenen die zich zorgen maken over de esthetiek van het ontwerp, zal dit zeker passen mooi in.

