Zelfrijdende autos zullen in 2021 legaal op de Britse weg rijden

(Pocket-lint) - De Britse regering onderzoekt de veranderingen die nodig zijn om "zelfrijdende" autos op de Britse wegen toe te staan. Waarschijnlijk zullen dergelijke autos eind 2021 op de wegen worden toegelaten, na de consultatie die in augustus 2020 werd aangekondigd.

Voordat u zich een wereld van autos kunt voorstellen die zichzelf overal rondrijden, moet u met veel kleine lettertjes rekening houden.

Er is bijvoorbeeld de definitie van "zelfrijdend". De overheid begint met automatische rijstrookassistentiesystemen (AKLS), een veelvoorkomend kenmerk van veel autos. De ProPilot van Nissan en de Autopilot van Tesla bieden beide een dergelijk systeem, waarbij de auto om een hoek kan volgen, in de rijstroken kan blijven en tegelijkertijd afstand kan houden tot andere voertuigen.

Dit staat bekend als "niveau 2" autonomie , met een volledige schaal van wat de bestuurder moet doen en wat de auto kan doen. Het betekent dat de auto in staat is om zonder handen te rijden, maar niet om je ogen af te kijken, dus je moet nog steeds alert zijn en klaarstaan om het over te nemen wanneer dat nodig is.

Hoewel die systemen al aanwezig en in gebruik zijn, mag iedereen die dergelijke rijhulpsystemen gebruikt, volgens de wet zich volledig op de weg concentreren en de handen aan het stuur houden. Inderdaad, als u uw handen van het stuur haalt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt het systeem uitgeschakeld, waardoor u de controle weer moet overnemen.

Bovendien stelt de Britse regering een limiet van 60 km / u voor voor dergelijke systemen op de snelweg, zodat u niet in uw auto kunt springen, zeg dat u naar Bristol gaat en gaat slapen.

Dus tot op zekere hoogte kan het definiëren van een systeem als zelfrijdend voor sommige automobilisten verwarrend zijn - en we hebben al veel verkeerde interpretaties gezien van systemen zoals Teslas Autopilot, met frequente meldingen van ongevallen die zijn veroorzaakt zonder dat de bestuurder de controle heeft over de wagen.

In werkelijkheid voelt dit als een kleine stap om te accepteren dat zelfrijdende autos op de weg komen en dat er aanpassingen aan de wettelijke kaders nodig zijn om dat op te vangen.

Er komt ook een consultatie over de regels in de Highway Code, zodat iedereen weet wat wel en niet mag - of beter gezegd, er is dus iets te handhaven als deze technologieën verkeerd worden gebruikt.

De aankondiging van het Ministerie van Transport legt de nadruk op veiligheid en zegt dat dergelijke systemen menselijke fouten kunnen verwijderen, wat inderdaad waar is. Automatische remsystemen, adaptieve cruisecontrol en rijstrookassistentiesystemen kunnen allemaal een rol spelen bij het veilig houden van een voertuig als de concentratie van een bestuurder afneemt.

Of je je auto in langzaam rijdend verkeer met beide handen van het stuur mag laten kruipen zodat je een boterham kunt eten, valt nog te bezien, maar het zal nog wel even duren voordat je naar de passagiersstoel kunt overschakelen in plaats daarvan tijdens het cruisen op de snelweg .

Geschreven door Chris Hall.