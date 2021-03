Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de hielen van Ecotricity en Gridserve die een boost aankondigen voor de oplaaddiensten voor elektrische autos in het VK, heeft BP ambitieuze plannen bevestigd om zijn eigen aanbod uit te breiden.

BP nam de operatie Chargemaster over en de nieuwe dienst heet BP Pulse.

Er zijn laders opgedoken op de voorterreinen van BP, wat betekent dat automobilisten niet naar de achterkant van de parkeerplaats van een hotel hoeven te rijden om een lading te vinden - ze kunnen het doen naast degenen die benzine tanken op diesel - terwijl ze kunnen binnenkomen en haal tegelijkertijd een snack.

Nu werkt BP Pulse samen met The EV Network in een nieuw partnerschap om de voetafdruk van BP uit te breiden, met als doel om tegen 2030 16.000 laadpunten te bereiken - een 30-voudige toename van de capaciteit.

De nadruk zal liggen op ultrasnel opladen, waarbij BP zegt dat sommige hiervan ook gemakkelijk te bereiken zijn via het Britse snelwegennet. Hoewel Ecotricity contracten heeft voor de meeste autosnelwegen in het VK, lijkt het erop dat BP Pulse een alternatief wil bieden.

Het bedrijf streeft ernaar om later in 2021 een puur elektrisch voorterrein met 24 oplaadpunten te leveren, om te concurreren met het elektrische voorplein dat al in 2020 door Gridserve werd geopend .

Het nieuws is goed voor eigenaren van elektrische autos . Met een focus op het bieden van snelladen, bieden de bestaande sites van BP volop mogelijkheden om sommige parkeerplaatsen te vervangen door laadplaatsen, terwijl nieuwe sites altijd welkom zullen zijn.

"We zetten weer een stap voorwaarts in onze toezegging om ultrasnel opladen breed toegankelijk te maken in het VK, ook binnen handbereik van het snelwegennet. Deze nieuwe hubs zullen een aanvulling zijn op de bestaande plannen van BP Pulse om het aantal ultrasnelle laders uit te breiden op de forecourts van bp en het is opwindend om deze nieuwe extra optie voor chauffeurs te lanceren ”, aldus Matteo de Renzi, CEO van BP Pulse.

Geschreven door Chris Hall.