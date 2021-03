Britse plug-in autosubsidies verschuiven, waardoor de prijsprikkel voor veel elektrische autos afneemt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het ministerie van Transport heeft een wijziging aangekondigd in de Britse plug-in autosubsidie - PICG - waardoor veel elektrische autos nu effectief £ 3000 duurder zullen zijn voor klanten.

De PICG is geëvolueerd, van wat een vrij genereuze stimulans was in de eerste delen van het afgelopen decennium, waarbij de omstandigheden langzaam verschoven naarmate er meer elektrische autos op de markt kwamen.

De nieuwe stap verlaagt de autoprijsplafond tot £ 35.000, terwijl de subsidie wordt verlaagd tot £ 2.500. Voorheen was het £ 3.000 voor autos tot £ 50.000; daarvoor was het £ 3.500.

Door de verschuiving van het bovenste prijsplafond wordt het aantal modellen nu uitgesloten: de Tesla Model 3 valt nu bijvoorbeeld buiten de drempel, met als argument van de overheid dat mensen die deze auto kunnen betalen, de auto waarschijnlijk niet nodig hebben. subsidie.

Hoe dan ook, met meer autos beschikbaar in lagere prijsklassen - Citroën ëC4, Mini Electric , Peugeot e208, Vauxhall Corsa-e, Honda e , enz. - is het argument dat deze de begunstigden van de PICG zouden moeten zijn in plaats van degenen die in de hogere premies uitgeven segment.

Dat argument klopt tot op zekere hoogte, maar de verlaging van de subsidie met £ 500 in dezelfde zin niet: de prijs van deze goedkopere modellen is net met £ 500 gestegen in vergelijking met vorige week.

De regering eist ook krediet op voor de toegenomen verkoop van elektrische autos door te zeggen: "Overheidsmaatregelen om mensen aan te moedigen om over te stappen op elektrische voertuigen werken ook, met bijna 11% van de nieuwe autos die in 2020 worden verkocht met een stekker. meer dan 3% in 2019. "

We laten u beslissen of mensen overstappen op elektrische voertuigen omdat de overheid hen daartoe aanmoedigt, of omdat er een breder aanbod van modellen is voor een breder scala aan prijsklassen, elektrische oplaadpunten steeds wijdverspreider worden en veel automobilisten erkennen dat het overschakelen op elektrisch hen in staat kan stellen hun steentje bij te dragen aan het verkleinen van hun persoonlijke ecologische voetafdruk.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat elektrische autos erg leuk zijn om in te rijden.

Hoewel sommigen teleurgesteld zullen zijn door het nieuws, was de subsidie altijd een tijdelijke maatregel. Het is onvermijdelijk dat de prijs van elektrische autos zal dalen naarmate er meer modellen op de markt komen en de batterijtechnologieën toenemen, maar velen zullen vinden dat de verlaging van deze subsidie contraproductief is gezien het plan om de verkoop van nieuwe verbrandingsautos tegen 2030 te verbieden.

