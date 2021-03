Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tegen 2030 zal de verkoop van voertuigen die alleen op fossiele brandstoffen rijden, in het VK verboden zijn. Autofabrikanten zullen alleen elektrische of hybride autos kunnen maken voor Britse wegen. En zelfs de verkoop van hybriden wordt vanaf 2035 verboden.

Het is een beslissing van de regering die Volvo en Land Rover Jaguar al heeft aangezet om zich in te zetten voor een volledig elektrische toekomst .

2030 is echter relatief dichtbij en een belangrijke speler in de sector van het opladen van elektrische voertuigen, Ionity, beweert dat er in minder dan negen jaar veel moet worden gedaan: "Er staat ons een grote taak te wachten om ons daarop voor te bereiden. streefdatum, "werd Pocket-lint verteld door de landmanager van het bedrijf in het VK en Ierland, Pia Bretschneider.

"Ik denk dat het ontbreken van een laadinfrastructuur nu de belangrijkste zorg is."

Dat is waar Ionity in hoopt in te springen. Het levert al meer dan 300 oplaadpunten voor hernieuwbare energie in heel Europa, inclusief het VK. Dat omvat ook krachtige 350 kW-stations met regelmatige tussenpozen. Het hoopt dat de komende jaren flink uit te breiden.

In plaats van een of twee oplaadpunten, wat momenteel de norm is, installeert het bedrijf meerdere punten op elke locatie: "We proberen altijd hubs te installeren", voegde ze eraan toe.

"We installeren op elke locatie vier tot zes laders, alleen om de klant gemak te bieden, zodat ze niet in de rij hoeven te staan. Ook kunnen we erop vertrouwen dat ze, als er een lader kapot gaat, nog een aantal andere laders hebben die ze kunnen gebruiken. . "

Een probleem dat echter moet worden overwonnen, is de ruimte. Ionity installeert momenteel de overgrote meerderheid van zijn laadoplossingen in benzinestations langs de snelweg, die ruimte kunnen bieden voor meerdere laders, maar stedelijke benzinestations is iets heel anders: "De meeste van onze stations die we momenteel in het VK hebben, bevinden zich aan de snelwegennet of autosnelwegdiensten, en we hebben genoeg ruimte om op die locaties uit te breiden.

"Maar er zijn natuurlijk enkele locaties - zoals de traditionele tankstations - die doorgaans beperkt zijn qua ruimte. Ze hebben tanks onder de grond. Dus ik denk dat de ruimte op sommige locaties een uitdaging zal zijn."

Dat betekent niet dat het onhaalbaar is, het is gewoon een uitdaging. Zeker, Bretschneider is van mening dat benzinestations uiteindelijk kunnen worden vervangen door elektrische equivalenten: "Ik denk dat het in de toekomst misschien geen kwestie is van een traditioneel benzinestation met een of twee laders, maar wel volledig elektrisch, dat zie ik wel gebeuren.

Maar op dit moment denk ik dat het nog te vroeg is.

Je kunt hier het hele interview in de Pocket-lint Podcast aflevering 92 beluisteren.

Geschreven door Rik Henderson.